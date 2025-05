El sinuoso camino franjivino hacia Europa

Martín Schmitt Logroño Jueves, 1 de mayo 2025, 09:32 Comenta Compartir

El equilibrio en la Liga Asobal es evidente. No hay jornada en la que no haya sorpresas, en la que un equipo de la zona ... baja gane a los de arriba. Es tan igualada esta temporada que incluso el Barça ha claudicado en un par de ocasiones -ante el Granollers y el Atlético Valladolid-, algo que no ocurría desde hace casi quince años, cuando los azulgrana convivían con equipos como el Atlético de Madrid y se repartían los títulos.

Con tanta equidad en el balonmano español, la lucha por las plazas europeas es encarnizada. Y el Ciudad de Logroño está metido en la pomada. Los franjivino, después del triunfo ante el Tubos Villa de Aranda (36-30), están sellando la mejor segunda vuelta de los equipos de Asobal, incluido el Barça. Desde el mes de febrero, los riojanos han sumado 19 puntos gracias a nueve triunfos, una derrota (por la mínima ante el Granollers) y un empate en casa del Viveros Herol Nava. Su dinámica es espectacular. Aunque la EHF es poco clara al establecer cuántas plazas va a habilitar para los certámenes europeos de cada año (este curso han participado el Barça, en Champions, y el Granollers, Bidasoa, Torrelavega y Ademar, a través de una 'wild card', en la EHF Liga Europea), se presume que por lo menos valdrá la cuarta plaza de Asobal para acceder al torneo continental. También hay que tener en cuenta que la Copa del Rey, a la que accedió el Ciudad de Logroño derrotando al Cuenca en El Sargal, también tiene un premio en forma de billete europeo. En liga, el Granollers, que suma 37 puntos, tiene prácticamente asegurada su plaza europea a cuatro jornadas del final. Su calendario no es demasiado complicado, visitando a Torrelavega y Nava y recibiendo en el Palau d'Esports a Cangas y Guadalajara. Bidasoa también lo tiene muy cerca, aunque deberá enfrentarse a dos equipos de la zona alta como el Atlético Valladolid y el Ciudad de Logroño. Torrelavega deberá enfrentar en estas cuatro jornadas al Granollers y recoletas, de la zona alta, y al Anaitasuna y Benidorm, que se juegan la permanencia. El Atlético Valladolid, además de enfrentarse al bloque cántabro se verá las caras con el Huesca, el Bidasoa, Ademar y Torrelavega, un calendario similar a la del conjunto leonés.

