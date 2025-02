«Nunca he temido por mi puesto, incluso me han ofrecido la renovación»

Miguel Ángel Velasco se reincorporó al Ciudad de Logroño la semana pasada después de acudir a su segundo Mundial como segundo entrenador de Hungría. Una cita que congregó a 22 exjugadores franjivino, algo de lo que está muy orgulloso. El técnico prepara ahora la segunda ... vuelta con el objetivo de mejorar.

- ¿Cómo se vive un torneo?

- Realmente te da muy poco tiempo ni a disfrutarlo ni a sufrirlo, porque juegas un día y al día siguiente preparas el próximo encuentro. Después del último partido de la fase de grupos tuvimos tres días hasta el siguiente partido, que era el de Croacia, pero hasta ese momento, al final, preparación, corrección, preparación, corrección. Y no sales de ese bucle durante 10 o 12 días.

- Más de veinte exjugadores del club jugaron el Mundial en distintas selecciones. Eso habla bastante bien del trabajo, ¿no?.

- No somos un club grande y habla de lo bien que se trabaja aquí, con el hándicap de que no es un club que lleve muchos años de vida. Entonces, pues es un orgullo yo creo que para todos.

- Muchos de ellos se han formado en Logroño: Thiagus, Langaro, Sánchez-Migallón, Imanol...

- Es cierto que siempre nos hemos nutrido de gente con proyección y que han crecido con nosotros. Es una satisfacción y un orgullo para el club, para la afición, para la ciudad, el haber exportado tanta calidad por ahí.

- El Ciudad de Logroño es décimo. ¿Qué le dice?

- Me dice que no hemos hecho una primera vuelta buena. Creo que no hemos sido lo consistentes que debíamos ser, no hemos sido lo regulares que teníamos que ser. Sí es cierto que la diferencia de hacer una buena primera vuelta a no hacerla, a lo mejor son dos o tres partidos, que perfectamente los podíamos haber sacado, que se nos ha escapado en ese último momento. Estar siempre arriba no es fácil. Queda una segunda vuelta para revertirlo y queremos, sobre todo, ser más consistentes y sacar los partidos de casa. Es insólito que solo hayamos sacado un partido en casa. Si mira los puntos que el equipo ha sacado afuera, son muy buenos números.

- ¿Temió por su puesto?

- Nunca jamás he sentido o he temido por mi puesto. No sé si es anecdótico, pero si hasta me han llegado a ofrecer la renovación. En ese aspecto, tengo total tranquilidad. Son conscientes de que al final estas circunstancias pueden pasar.

- ¿Considera que las expectativas son mayores a lo que deberían ser por un tema presupuestario?

- Si año tras año el presupuesto va para abajo, pues lógicamente cada vez cuesta más hacer los equipos. Lo que creo que tiene de valor este club es lo que hemos hablado, de toda la gente que ha salido. Los jugadores están dispuestos a venir a unos precios que nos podemos permitir. Si no fuera por eso, pues lógicamente sufriríamos más.

- ¿Se puede soñar con Europa?

- Es muy difícil, porque no depende de nosotros. Puedes hacer una segunda vuelta buena y no llegar. Pero creo que no nos tenemos que plantear ahora mismo ese objetivo. Tenemos que ir al día a día, al partido a partido, a ir intentando sacar los puntos y luego ya veremos si hay alguna acción vía liga, vía copa o lo que sea. Pero ahora mismo creo que hablar de Europa, estando en la décima posición, hay que aparcarlo. Hay que ser realistas.

- No hay invierno sin salidas. ¿Va a ser la excepción?

- Parecía que lo iba a ser, pero ha surgido en esta última semana una situación que todo hace parecer de que alguien salga.

- ¿De qué jugador se trata?

- No lo podemos decir porque no está cerrado. Cuando vienen estas situaciones, al final hay que afrontarlas sabiendo quiénes somos y hasta dónde podemos llegar con ciertos jugadores. Si esto sale adelante, lógicamente me alegraré mucho por el jugador, pero lógicamente el equipo al final lo notará y nos tendremos que reventar como lo hemos hecho siempre.

- ¿Se le va a intentar sustituir?

- Miraremos, pero no será fácil.

La nueva presidencia

- Ángel Rituerto anunció que se marchaba. Me imagino que usted que es de su círculo de confianza ya conocía la noticia. ¿Cómo reaccionó cuando se lo puso en conocimiento?

- Cuando alguien lleva tanto tiempo, lo lógico y lo normal es que esto pasara tarde o temprano. Él ya lo venía avisando y la verdad es que no sorprende. Creo que hay que comprenderlo. Lo único que hay que hacer es agradecerle por todos estos años que ha estado trabajando desinteresadamente porque haya balonmano de máximo nivel en Logroño. Simplemente desearle que una vez que lo deje, que siga disfrutando el máximo tiempo posible de nosotros y espero que el mundo del deporte de balonmano se lo reconozca porque no es fácil estar tantos años a la sombra. Parece que solo se acuerdan de uno cuando las cosas van mal dadas; cuando van bien dadas no se acuerdan de ellos y creo que siempre se merece un reconocimiento.

- Poco se sabe de su sustituto. ¿Se va a cambiar la línea en la que se trabaja? ¿Ha hablado con esta persona?

- Sí, ya he tenido contacto con él pero al final creo que hay que ser cautos, hay que tener discreción porque quiere llevar su tiempo y marcar los pasos. Y en ese aspecto el equipo está hecho más o menos para las próximas dos temporadas y eso asegura una continuidad deportiva. Ahora hay que ver cómo se trabaja en ese aspecto.

- Le resta una temporada más de contrato. ¿Cómo plantea su futuro?

- No miro más allá del siguiente partido, como te he dicho antes. Creo que hemos hecho un buen trabajo de cara a las siguientes temporadas y ahora vamos a intentar trabajar lo mejor posible para intentar sacar adelante esta y en el futuro ya veremos lo que nos depara.