Ledo: «Después de tocar fondo ahora ya estamos reseteados»

Xoan Ledo, con veinte paradas y un gol, fue el gran artífice de la victoria del BM Logroño frente a Cangas. Unos números que en ... la primera parte superaban el 54% de efectividad y que acabaron en el 43,5%. Para enmarcar. «No es lo habitual. Es una cifra muy grande. Es bonito», explica el guardameta nacido en Lalín. «Lo hablábamos el día del partido. Nosotros nos lo merecíamos, el equipo entero, la afición se lo merecía también. Entonces, estoy muy contento de empezar la segunda vuelta así».

Ledo es consciente de que cuando la defensa juega un buen encuentro le facilita las cosas. «Es muy raro que el portero no esté bien. Al final hay partidos en los que tienes que estar un poco mejor, porque la defensa se le está complicando más. Pero en este caso estuvo muy bien, me encontré a gusto, hice un buen partido y lo importante es seguir con esa dinámica».

El mal inicio de temporada en casa, explica, pudo haber metido presión al equipo y después del «fatídico noviembre, se nos vino todo encima». «Fue superior a nosotros la situación. Después de tocar fondo ahora ya estamos reseteados».

Después de ganar a Cangas, la siguiente parada es Nava, un pabellón pequeño y bullicioso. «Esperamos un partido igualado, reñido. Esperamos una tónica parecida a la que jugamos aquí. Ya el año pasado ganamos allí en una última acción. Va a ser posiblemente por detalles», dice el gallego. «Es un pabellón bueno para jugar y va a ser un partido seguro que igual de bonito».

A partir de ahora, considera Ledo, el equipo debe seguir la tónica marcada en diciembre después de tocar fondo. «No era el equipo que nosotros conocíamos, no nos encontrábamos como realmente éramos, y teníamos que salir para arriba. Y es lo que hicimos», opina. «Era una oportunidad también para resarcirnos y en esta segunda vuelta para sumar partido a partido y para acabar lo más arriba posible», añadió el portero. ¿Se puede soñar con Europa? Ledo cree que sí, aunque no debe ser la prioridad. «Ya nos clasificamos el año pasado. Y este año queremos volver a hacerlo, mediante liga o mediante copa. Obviamente hoy en día no sería muy realista decir que el objetivo es acabar en Europa, pero al final es algo que tienes ahí siempre en la cabeza».