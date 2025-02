El Grafometal afronta uno de esos partidos que marcan toda la temporada

Eloy Madorrán Logroño Sábado, 22 de febrero 2025, 09:15 Comenta Compartir

No es una final porque las urgencias del Grafometal no son tantas. Pero sí se trata de algo más que un simple partido. Las riojanas – ... décimas en la tabla– reciben en el Palacio de los Deportes (19.00 horas) al Elda Prestigio –undécimo clasificado–. Teniendo en cuenta que el 'play down' lo disputan los equipos clasificados entre los puestos décimo y decimotercero, y que los equipos pasan con los resultados entre los que pelean por la permanencia, los puntos hoy en juego son vitales.

La cita es tan importante que el equipo de Elda llegó ayer por la mañana a Logroño y por la tarde entrenó en el Palacio de los Deportes. Algo inusual en esta categoría. En lo deportivo es cierto que las riojanas llegan en un mal momento. Seis derrotas en los últimos seis partidos (cinco de liga y uno de Copa) demandan una reacción inmediata de las de Juanjo González. No terminan de firmar un partido completo las verdeamarillas. Alternan buenos minutos de balonmano con auténticos agujeros negros que las condenan semana tras semana. Cuando un equipo tiene dudas los manuales exigen volver a su ADN: buena portería, defensa solidaria y velocidad a la contra. Por ahí pasan las opciones de las riojanas. Las buenas noticias llegan en referencia a la lesión de Tavares, que se queda en menos de lo que parecía, y la portuguesa podrá ayudar a sus compañeras en el tramo final de la competición. Por parte del Elda, el peligro se llama Rafaela Gonçalves Pereira, tercera máxima anotadora de la categoría.

