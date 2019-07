Mercado de fichajes Mirotic: «Este es un paso adelante en mi carrera» Nikola Mirotic se dispone a encestar. / EFE «Quiero marcar una época, liderar y ser importante en este equipo», proclama el hispano-montenegrino en su presentación como nuevo jugador azulgrana EFE Barcelona Lunes, 8 julio 2019, 15:01

El nuevo jugador del Barcelona, el ala-pívot montenegrino con pasaporte español Nikola Mirotic, aseguró en su presentación que volver a Europa con el Barça, después de cinco años exitosos en la NBA, es «un paso adelante» en su carrera.

«Soy muy consciente de lo que supone este paso. Pensándolo bien, yo lo que quiero es marcar una época aquí. Y yo quería volver en los mejores años, no con 33 o 34, a punto de retirarme. Quiero marcar una época, liderar y ser importante en un equipo que pueda ganar muchos títulos», explicó el jugador.

Mirotic admitió que la decisión de dejar la mejor liga del mundo no fue fácil, pero insistió en que tanto él como el equipo azulgrana «comparten ambición» y que ahora buscaba encontrar estabilidad para su familia.

El presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, definió al jugador montenegrino como «la estrella que faltaba a este nuevo proyecto» y desveló que el fichaje se empezó a fraguar en el mes de marzo.

«La primera vez que hablamos con Mirotic fue en Miami, en una cena muy interesante, también con su agente. Le explicamos lo que queríamos para nuestro equipo, que teníamos una buena base pero faltaba una estrella. Le contamos lo que hacíamos en el Barça, lo que hacíamos para los niños del mundo, en la fundación... y dijo que sí, que desde el primer momento ya le motivaba», reveló.

El jugador con pasaporte español dio más datos sobre el proceso de su vuelta al baloncesto europeo, al asegurar que ya maduraba la idea desde antes de empezar la última temporada, cuando pensó que este verano iba a poder decidir su destino como agente libre por primera vez en cinco años.

«Me hice importante dentro de la NBA y en buenos equipos. He jugado cuatro 'playoffs' en cinco años. Pero llega un momento en la vida que quería algo más. Es duro estar en la NBA, también para la familia. He sido traspasado tres veces en dos años y, si ahora seguía, me iban a traspasar otra vez», recordó.

El ala-pívot reconoció que habló con su nuevo entrenador, Svesislav Pesic, hace un par de días, después de la confirmación oficial de su fichaje, y destacó que los dos compartían «las mismas opiniones» y que quedaron en volver a hablar pronto.

«Con el proyecto y los fichajes que está haciendo el Barça, se espera mucho de nosotros. La presión es algo positivo. Hay que ser conscientes de lo que es capaz este equipo, pero hay que ir con humildad y empezar bien la temporada», valoró.

Sobre su periplo en el Real Madrid, equipo en el que jugó desde las categorías inferiores hasta 2014, Mirotic dijo estar «orgulloso» de su pasado, pero «muy feliz y muy ilusionado» con su futuro en Barcelona.

«La afición del Madrid no es algo que me preocupe ahora mismo. Será un partido especial, pero el objetivo será ir allí a ganar, como a todos sitios».

El jugador, que reconoció que otros equipos europeos estuvieron interesados en su contratación, aseveró que no avisó al club blanco de sus intenciones de regresar al baloncesto europeo.

«Simplemente hago lo que es mejor para mí. Tomé la decisión. Nadie tenía mis derechos en Europa y era agente libre en Estados Unidos, así que tome mi propia decisión», zanjó.