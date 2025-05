El Agoncillo solicita alineación indebida del Sparta, con el descenso en juego

Agoncillo y Sparta Harense A se encuentran en una pugna encarnizada por uno de los puestos de salvación en Tercera División de Fútbol Sala. Esta ... pelea, que el pasado fin de semana se dirimió a favor de los segundos por un 1-4 en el marcador, se ha trasladado también a los despachos por una supuesta alineación indebida de los jarreros, que ya ha sido puesta en conocimiento de la Federación Riojana de Fútbol.

Así lo confirma el equipo de fútbol sala avionero al reclamar una duplicidad de licencias sobre un jugador del Sparta Harense, que sumó minutos el pasado sábado en el partido que enfrentaba a ambos clubes. En base al artículo 263.1, se detalla que «los futbolistas no pueden poseer simultáneamente ninguna otra clase de licencias propias de la actividad del fútbol o de cualquiera de las especialidades», el Agoncillo considera que se incumple la norma y por ende solicita una alineación indebida que le permitiría eludir el descenso de categoría cuando resta una jornada para el final. «La importancia de la decisión hace que, de darnos la razón, el Sparta Harense estaría descendido matemáticamente», añaden desde el equipo de fútbol sala.

Del otro lado, el Sparta Harense ha lanzado un comunicado explicando que varios de sus jugadores, no solo el citado por el Agoncillo, «juegan en una liga no federada como es la Liga Masculina de Fútbol Sala de Rioja Alavesa. Dicha liga pertenece a la Federación Vasca de Fútbol Sala, la cual no pertenece a la Federación Alavesa de Fútbol ni a la Federación de Fútbol de Euskadi, siendo una Federación totalmente independiente».

Para el conjunto jarrero las acusaciones vertidas por el Agoncillo son completamente infundadas ya que «en ningún momento se puede tener duplicidad de licencias en categoría nacional ya que el sistema de la RFEF lo detecta y lo imposibilita».

Ahora es el Juez de Competición de la FRF el que debe recoger la información de ambos equipos y dirimir si se mantiene el resultado del campo o si se acepta la demanda por alineación indebida. Si así fuera, el Sparta Harense quedaría descendido matemáticamente antes del final; si se falla a favor de los jarreros, podrían llegar con vida a una ultima jornada que dará a conocer el nombre del último descendido.