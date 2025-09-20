LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La Terraza vivirá su apogeo, cada jornada, en torno a las 14.00 horas. S. TERCERO
La propuesta de la semana festiva

La Terraza. Un lugar de encuentro en el epicentro festivo

Celebración. Las fiestas mateas pasan, desde mañana, por el espacio que Diario LA RIOJA ha reservado en pleno centro de Logroño. La Terraza volverá a ser un lugar de encuentro de la sociedad riojana en El Espolón capitalino

La Rioja

Sábado, 20 de septiembre 2025, 21:00

Cada año, Diario LA RIOJA se reserva un lugar de encuentro en el epicentro festivo. Si los San Mateos giran en torno a El Espolón ... y la Plaza del Mercado, el decano de la prensa regional aguarda a sus invitados en La Terraza, que desde hace varios lustros instala en pleno Paseo del Príncipe de Vergara.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fiestas de San Mateo: programa de hoy sábado 20 de septiembre
  2. 2

    Desde cómo ponerse el pañuelo hasta qué lleva el zurracapote: todo lo que debes saber de San Mateo
  3. 3 Escarlett ya es persona: la jueza de la dana ordena inscribir en el Registro Civil a la víctima 229
  4. 4 Y la mejor ciudad del mundo saltó por San Mateo
  5. 5 Fallece Crescencio Cañas, histórico periodista riojano, a los 80 años
  6. 6 Detenidas dos personas que vendían droga en su vivienda de Logroño y a domicilio
  7. 7

    El alguacil, guardián de calles y memorias
  8. 8 Tercer día de protesta en el IES Sagasta por el veto al velo
  9. 9 Litros de vino para ambientar San Mateo
  10. 10 Los consejos de la Policía Nacional para que no te roben en el cohete de San Mateo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La Terraza. Un lugar de encuentro en el epicentro festivo

La Terraza. Un lugar de encuentro en el epicentro festivo