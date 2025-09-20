La Terraza. Un lugar de encuentro en el epicentro festivo

Cada año, Diario LA RIOJA se reserva un lugar de encuentro en el epicentro festivo. Si los San Mateos giran en torno a El Espolón ... y la Plaza del Mercado, el decano de la prensa regional aguarda a sus invitados en La Terraza, que desde hace varios lustros instala en pleno Paseo del Príncipe de Vergara.

Con el patrocinio de CaixaBank, y la colaboración de Etilisa, Estrella Damm y Coca Cola, durante la semana más esperada del año por los logroñeses, por La Terraza de Diario LA RIOJA irán pasando (a partir de mañana cuando abra sus puertas por primera vez) los principales rostros de la sociedad logroñesa en cualquiera de sus ámbitos: políticos, deportivos, culturales, sociales o económicos... para situar sobre la moqueta de La Terraza, uno de los enclaves referentes de las fiestas de San Mateo.

Domingo, día 21

Aperitivos: Pimientos 948

Vinos: Bodegas Marqués de Cáceres.

Lunes, día 22

Aperitivos: Gastrobar El Almacén.

Vinos: Bodegas CM Matarromera.

Martes, día 23

Aperitivos: Taberna PerretxiCo Portales.

Vinos: Montecillo.

Miércoles, día 24

Aperitivos: Paellas 948

Vinos: Bodegas Perica.

Jueves, día 25

Aperitivos: Carnicería Ajamil.

Vinos: Bodegas Zinio.

Viernes, día 26

Aperitivos: Embutidos Martínez Somalo.

Vinos: Bodegas de Logroño. (Arizcuren, Viña Ijalba, Olarra, Ontañón, Franco Españolas, Campo Viejo y M. S. de Vargas).

Por ese mismo espacio pasarán también algunos de los invitados que diariamente acudan al set que TVR tiene instalado junto a La Terraza y que será el plató festivo desde el que se emita su programación especial durante todos los sanmateos. También algunos de los lectores que cada día se informan a través de las páginas del periódico referente de la región tendrán cabida en La Terraza, aunque las limitaciones de aforo del recinto (un máximo de 200 personas), obligará a restringir el acceso únicamente al público que disponga de la pertinente invitación (gratuita).

Pinchos y vinos

Los invitados no estarán solos, sino que serán debidamente agasajados por el anfitrión. Como cada año, Diario LA RIOJA llega a El Espolón de la mano de referentes de la gastronomía local e iconos de la cultura vinícola regional. Desde mañana y hasta el día 26 de septiembre, cada medio día –para animar el vermú de los invitados– una propuesta gastronómica y otra vinícola se harán presentes en La Terraza de la mano de restaurantes, establecimientos de alimentación y bodegas de la DOCa.

En La Rioja, las celebraciones siempre llegan con una copa en la mano y si es acompañada de algún ejemplo de la cultura gastronómica regional es aún mejor recibida.

Habrá una variada oferta de blancos, tintos y rosados en función de la jornada y la bodega que ejerza de 'invitada', de la misma manera que las propuestas culinarias también son variadas, dentro de lo que permite una instalación de carácter efímero, como la que Diario LA RIOJA levanta cada año en El Espolón, en la esquina que forman las calles avenida de La Rioja con avenida de Portugal.

Los refrescos de Coca Cola y las cervezas de Damm también se sumarán a la oferta que se sirva en El Espolón cada día, entre las 13.00 y 15.00 horas de cada jornada, desde mañana y hasta el próximo viernes, ambos incluidos.

De todo lo que ocurra en el recinto acondicionado por Diario LA RIOJA se dará buena cuenta cada día en las páginas especiales que sobre las fiestas publique el centenario periódico. Todas las imágenes se podrán ver en las galerías que se cuelguen de la página web líder en la información regional y también en la programación especial que TVR emita desde el set contiguo a La Terraza. En sí mismo, ese espacio será uno de los escenarios de la fiesta durante estos sanmateos y uno de los enclaves de la fiesta.

Única jornada vespertina

Excepcionalmente, el jueves 25, La Terraza de Diario LA RIOJA abrirá en horario vespertino (de 17.00 a 19.00 horas). Será para que tenga lugar, de la mano de Royal Bliss, un taller de coctelería orientado tanto a aficionados como a profesionales de La Rioja.

De la mano de Elena Urigüen, embajadora de Royal Bliss, los asistentes al taller podrán aprender a sacar un mayor rendimiento a las tónicas y mixers elaborando unos combinados que expresen toda la potencialidad de unas bebidas creadas para ser mezcladas.