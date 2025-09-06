Desde hace algunos años, el Festival de Cine de San Sebastián, además del concurso en el que se reparte, entre otros, la Concha de Oro ... y de Plata, incluyó en su programa la sección –también competitiva– denominada Culinary Zinema, en la que concursan películas, cortos o documentales de temática gastronómica.

Este año, en esa sección figura la obra del director riojano Jorge Fernández Mayoral junto a Virginia Jonás. El documental 'Uno de los Nuestros' aborda el legado del cocinero catalán Joan Roca a partir de una cena homenaje que organizó el también cocinero Dani García, de Málaga, y a la que asistieron una veintena de chefs españoles que sumaban 70 Estrellas Michelin.

– ¿Cómo surge la idea de este documental?

– Bueno, las productoras que han hecho posible este documental, para las que trabajo –La Caña Sister y Sol Comunicación– tienen bastante relación con el chef malagueño Dani García. Hemos trabajado con él, y con él hicimos el documental 'Desmontando a Dani García', cuando decidió renunciar a las Estrellas. Acompañamos a Dani García en todo el proceso de la organización del homenaje y vimos que ahí había una historia muy chula que contar.

– Aparentemente, tenían hecha una importante labor de producción porque Dani García ya juntó a veinte grandes chefs de este país con Joan Roca.

– Sí, bueno, el primer paso estaba dado. La jornada sirvió para ver que la historia era mucho más amplia de lo que es un homenaje o de la vida de Joan Roca. Vimos que había influido mucho en bastantes de los grandes cocineros españoles.

– ¿Y el segundo paso? Hablaba usted del primer paso, ¿cuál fue el segundo?

– El segundo fue entrar a las cocinas de cada uno de esos grandes chefs para entender cuál era el legado que Joan Roca había dejado en ellas. Eso fue lo más apasionante.

Francis Paniego es el único cocinero riojano que asistió al homenaje y participa en el documental

– ¿Por qué?

– Porque una de las primeras cosas que hicimos es estar una semana en el Celler de Can Roca donde Joan Roca y su familia nos abrieron sus puertas para conocerle. Ahí entendimos como había comenzado con un pequeño bar y como había ido creciendo poco a poco, con mucho trabajo, hasta que llegó la eclosión de su cocina y su influencia en toda la gastronomía.

– ¿Qué fue lo más difícil?

– Para Dani García, según nos dijo, hacer la selección de los veinte chefs invitados al homenaje. Pero al margen de eso, para nosotros, sin duda, lo más complicado fue encontrar el elemento diferenciador del legado de Joan Roca en la cocina de cada uno de los cocineros que intervienen en el documental. Su legado es muy transversal. El inventó el vacío en la cocina, pero hay que buscarlo en el resto de los cocineros como algo diferente. O por ejemplo, en el caso de nuestro cocinero riojano Francis Paniego, cuenta en el documental cómo lo que más influyó en él es cómo él se inspiró en Joan y sus hermanos a la hora de gestionar un restáurate familiar como Echaurren, en el que también conviven tres hermanos. Otro caso es el de Paco Morales de Noor, en Córdoba, que explica cómo él se fijó en el Celler de Can Roca para poder sacar adelante un restaurante de alta gastronomía en un barrio que no es de los turísticos de Córdoba. Detrás de cada testimonio hay historias muy bonitas y curiosas.

– ¿Por qué cree usted, habiendo historias así, que no se hace más producción audiovisual sobre la cocina?

– Bueno, yo creo que la cocina es un género, en sí mismo, que las diferentes plataformas han amplificado. Yo creo que la alta gastronomía, hoy en día, proporciona la estética, pero lo más importante son las grandes historias que hay detrás. La cocina ayuda a encontrar las imágenes, pero en realidad nosotros no contamos cocina o gastronomía, sino historias de perseverancia, éxito, gestión, creatividad...

El mejor encaje

– ¿Cómo llega este documental hasta el Festival de San Sebastián?

– Bueno, pues cuando nosotros nos planteamos este documental, pensamos que si estaba bien podíamos llevarlo a algún sitio. En los últimos tiempos, algunos festivales han incluido secciones sobre cocina. Es el caso de Málaga, Berlín y también San Sebastián. Vimos que con el plantel de Estrellas con el que contábamos en el documental en el que mejor podíamos encajar era San Sebastián. Para nosotros es el mejor festival. Lo presentamos y pese a la competencia (porque sí que hay bastante producción sobre cocina y la competencia es grande) pasamos la criba y estamos entre los cinco que se van a proyectar.

– Y ahora, ¿qué expectativas tienen?

– Para nosotros, estar entre los cinco finalistas ya es un premio, aunque lógicamente, optar a ganar es un aliciente mayor. Pero nos sentimos satisfechos con estar ahí. Además es que las secciones gastronómicas son complejas. Se mezclan obras de ficción y no ficción, y no sabemos muy bien lo que valorará el jurado.

– Además, cada una de las proyecciones va acompañada de una cena en el Basque Culinary Center realizada por los chefs protagonistas.

– Sí, en este caso va a ser una cena a cuatro manos entre Dani García y Joan Roca. Esa fusión entre Andalucía y Cataluña ya es una maravilla, y en el propio festival están encantados con que los dos chefs hayan aceptado la invitación.

– Además, es que resulta significativo que en su caso la proyección del documental y la cena se han reservado para la jornada de clausura de la sección gastronómica.

– Sí, sí. Eso también es importante y motivo de orgullo. Todos estamos convencidos de que va a ser una cena mágica.