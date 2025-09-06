LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Jorge Fernández, con el cartel de la sección Culinary Zinema del Festival de San Sebastián. PABLO GONZÁLEZ/FSS

Jorge Fernández

Director de 'Uno de los Nuestros'

«Es ya un premio ser uno de los finalistas»

El riojano presenta en el Festival de Cine de San Sebastián su documental sobre el legado de Joan Roca

César Álvarez

César Álvarez

Logroño

Sábado, 6 de septiembre 2025, 08:21

Desde hace algunos años, el Festival de Cine de San Sebastián, además del concurso en el que se reparte, entre otros, la Concha de Oro ... y de Plata, incluyó en su programa la sección –también competitiva– denominada Culinary Zinema, en la que concursan películas, cortos o documentales de temática gastronómica.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

