Imagen del salón de PerretxiCo en la calle Portales. JUAN MARÍN

Perretxico, el espíritu de las tabernas

El establecimiento llevará a La Terraza el jaleo de las fiestas populares y gastronómicas

Redación

Logroño.

Lunes, 22 de septiembre 2025, 17:53

El equipo de Perretxico se pondrá a frente del área gastronómica de La Terraza de Diario LA RIOJA el martes 23. Lo hará para ... llevar el espíritu de taberna vasca clásica que invade su establecimiento de la calle Portales, donde escenifica que también con los pinchos se puede hacer alta gastronomía y donde se respira ese ambiente de cuadrilla que deriva en el jaleo de las celebraciones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

