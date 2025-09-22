Perretxico, el espíritu de las tabernas

El equipo de Perretxico se pondrá a frente del área gastronómica de La Terraza de Diario LA RIOJA el martes 23. Lo hará para ... llevar el espíritu de taberna vasca clásica que invade su establecimiento de la calle Portales, donde escenifica que también con los pinchos se puede hacer alta gastronomía y donde se respira ese ambiente de cuadrilla que deriva en el jaleo de las celebraciones.

Josean Merino es el CEO de la empresa y el cocinero que marca las pautas gastronómicas de Perretxico. Él explica que «tras cuatro años en Logroño no nos imaginamos no formar parte de la vida de la ciudad que tan bien nos ha acogido, San Mateo es un momento de celebración y el evento de La Terraza en un enclave como este es para nosotros una oportunidad de coincidir y formar parte de la vida de la ciudad fuera del entorno de la taberna, en días y momentos muy especiales para los logroñeses y por lo tanto también para nosotros».

PERRETXICO ¿Qué ofrecerá en La Terraza? Una gilda y un brioche de carpaccio de chuleta.

¿Dónde? En Portales, 21.

Horario Domingo a miércoles, de 11.00 a 00.00 horas. Jueves, de 12.00 a 17.00 horas y de 19.00 a 23.00. Viernes, de 12.00 a 00.00 y los ábados, de 9.00 a 00.00 horas.

Reservas En la web perretxico.es

El cocinero alavés reconoce que no se plantean su presencia en La Terraza como un escaparate sino como un «un formar parte de la fiesta y de la vida de Logroño. No hay fiestas sin gastronomía, ¿qué mejor manera de celebrar que comiendo, bebiendo y armando un poco de jaleo? En eso, vascos y riojanos, tenemos mucho en común».

Y explica la propuesta de Perretxico en La Terraza: «Hemos elegido una gilda y un brioche de carpaccio de chuleta. La gilda, por ser uno de los pinchos más emblemáticos de las barras. El brioche de carpaccio lo elegimos por mostrar algo diferente que hemos visto que gusta mucho y queremos que lo disfruten los invitados de La Terraza».