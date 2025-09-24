Paellas 948, dos opciones para elegir

Julio y Fabián comenzaron ya hace ocho años a elaborar paellas para fiestas y degustaciones y desde entonces han seguido con su negocio –Paellas 948– ... y han alimentado muchas celebraciones.

En La Terraza van a elaborar dos tipos de paellas diferentes. Una corresponderá a la tradicional elaboración de marisco y la otra, atendiendo las demandas actuales, será vegana.

Fabián entiende que estar elaborando sus paellas en El Espolón es una buena forma de darse a conocer. «Es el mejor escaparate. Estás en el centro de Logroño y por allí pasa mucha gente», señala el responsable de Paellas 948, quien admite que su empresa mantiene una peculiaridad con respecto a otras que tienen la misma dedicación. «Nosotros no utilizamos grandes paelleras. Las nuestras son, como mucho, para unas ochenta personas», comenta, pero también añade que eso no impide que hayan cocinado para 1.500 comensales. «No es la espectacularidad de una gran paellera, pero también resulta espectacular ver más de quince paelleras alineadas haciendo arroz».

Por operatividad, las paelleras utilizadas permiten elaborar arroz para unas 80 personas cada una

Paellas 948 cocina a gas, para no tener que proteger el suelo con arena antes de quemar la leña

En opinión de Fabián, «hacer la paella en paelleras más pequeñas es más operativo. Primero porque resulta más fácil y mejor para cocinar que una grande. Es mucho más manejable», y en segundo lugar, «porque como es más pequeña podemos cocinar dentro de una carpa porque además, nosotros, utilizamos gas. De forma que es más limpio, y no necesitamos echar arena en el suelo para poder quemar la leña encima. Yo creo que lo nuestro es más operativo».