La miel de la memoria

Cuando Víctor Esteban concluyó su carrera de diez años como pelotari profesional decidió retomar la tradición familiar. Su bisabuelo, su abuelo, no su padre –pero ... sí su tío– han sido apicultores antes que él, que ya lleva dos años.

En este tiempo ha tratado de aprender todo lo necesario para poder sacar adelante un negocio –MielEzcaray– que cuenta con 500 colmenas y que él atiende en solitario con mucha dedicación. Sus colmenas están repartidas en cinco emplazamientos diferentes, todos a lo largo del valle del Oja en la falda de la Sierra de la Demanda, que permiten que las abejas recojan diferentes néctares y que den lugar a distintos tipos de miel, según la floración. En estas fechas es la de brezo y la de roble la que se está produciendo en La Demanda.

El trabajo de elaboración se reparte a partes iguales entre las abejas y el apicultor. Las abejas recogen el néctar en las flores y lo depositan en las colmenas, en los paneles hexagonales que previamente han 'levantado' y cuando están llenos los van tapando ('operculando') con cera.

La miel es el resultado del trabajo conjunto de las abejas, primero; y del apicultor, posteriormente

Simultáneamente en el interior de las colmenas se desarrolla una intensa actividad que se divide según el carácter de las abejas (reina –una por colmena–, obreras, zánganos...) y que se reparte de forma desigual.

El apicultor recoge esas colmenas, y retira el opérculo para extraer la miel con una centrifugadora y, a partir de ahí, pasan a los maduradores donde acaba de 'elaborarse' la miel que se envasará, y etiquetará («la miel es el único producto natural que no tiene fecha de caducidad, aunque sí indicamos fecha de consumo preferente», señala Víctor).

Este joven apicultor advierte que él trata de hacer una miel, de la floración que sea, pero que recuerde a aquella que se consumía hace años en las casas. «Yo quiero que, por ejemplo, mi miel recuerde a esa que yo le echaba a las cuajadas cuando era un niño», una miel que dista mucho de esa más 'industrial' que venden las grandes cadenas de distribución alimentaria a precios muy bajos.

En cualquier caso, la miel no es el único producto que se puede obtener de una colmena, aunque sí es el que se genera en mayor cantidad. MielEzcaray produce especialmente mieles de brezo y zarza, aunque también hay de otros tipos de floración.

Muchos productos

Pero de las colmenas de La Demanda también se obtiene polen para lo cual hay que dificultar la entrada de las abejas a la colmena y les obligan a dejar fuera las pequeñas bolitas de polen que los apicultores recogen.

El propóleo es la resina de los árboles que llevan a la colmena para utilizarlo como defensa, tapando grietas y también, tapando las celdas. Las bandejas se congelan y se sacan como pequeñas lascas para venderlos a las empresas farmacéuticas para cosmética y para elaborar tratamientos para la garganta.

También la jalea real tiene su origen en la colmena, puesto que es el superalimento con el que las nodrizas alimentan a la reina y que también tiene un consumo humano.

El veneno de abeja que se utiliza en cosmética y como antídoto para alergias o la propia cera, es otro de los productos que los apicultores aprovechan de las abejas.