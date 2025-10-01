Martínez Somalo, la DOCa Rioja y el Blanco y Negro, premios de la Academia Riojana de Gastronomía 2025 Los galardones se entregarán en un evento que se celebrará el 15 de octubre en el Centro de la Cultura del Rioja y que será presentado por el periodista José Ribagorda

La empresa riojana de embutidos y jamones Martínez Somalo, la DOCa Rioja y el bar de la calle Laurel Blanco y Negro son los premiados por la Academia Riojana de Gastronomía 2025 en la cuarta edición de sus galardones.

El presidente de la Academia Riojana de Gastronomía, Pedro Barrio, ha destacado la gran aportación de los premiados al prestigio de la gastronomía riojana, «cada uno desde su ámbito pero los tres desde el respeto por su propia tradición e historia sin renunciar a la evolución que requieren los nuevos públicos», ha expresado.

La entrega de premios se realizará el 15 de octubre en el Centro de la Cultura del Rioja y será presentada por el periodista de informativos y vinculado a la gastronomía, José Ribagorda.