Jamones en el secadero tradicional, de madera, bajo la techumbre del edificio y en un espacio con ventanas. I. J.

Embutidos y jamones. Tradición artesana

La empresa Sobrón Martínez constituye un exponente de los métodos tradicionales de elaboración charcutera. Aunque ha adaptado algunos procesos a los nuevos tiempos, mantiene –entre otros– los secaderos naturales para curar sus productos

César Álvarez

César Álvarez

Logroño

Sábado, 23 de agosto 2025, 10:55

La tradición chacinera ha formado parte del ADN de la localidad riojalteña de Baños desde hace décadas. La peculiaridad climatológica de la zona, con inviernos ... fríos y secos, propiciaron las condiciones ideales para el secado de las piezas de carne de cerdo algunas de las cuales se salaban como forma de conservación (los jamones) o se embutían (chorizos o salchichones). La parte más alta de las casas se habilitaban para secar esas carnes –que colgaban de las vigas de madera que sustentaban la techumbre– abriendo las ventanas en los meses más fríos y cerrándolas cuando llegaba la humedad.

