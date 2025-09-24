Bodegas Perica, vinos fieles a la esencia de Rioja

Bodegas Perica será la protagonista de La Terraza de Diario LA RIOJA el miércoles 24 de septiembre. Sin lugar a dudas, una buena oportunidad ... para poder descubrir la personalidad de los vinos de esta bodega familiar de San Asensio, que puede presumir de contar con una larga trayectoria en La Rioja Alta.

Este año, visitan La Terraza de Diario LA RIOJA con Perica Viña Olagosa Crianza 2021, «un clásico renovado de nuestra bodega», comenta Mario Entrena, cuarta generación de Bodegas Perica. Elaborado principalmente con tempranillo, «refleja la esencia de La Rioja Alta, con un paso por barrica que le aporta notas especiadas y de madera bien integrada». Perica Viña Olagosa Crianza 2021, señala Mario Entrena, «es un vino redondo, con fruta madura, estructura equilibrada y un final persistente, perfecto para maridar con la gastronomía de las fiestas».

LOS VINOS Perica Viña Olagosa Crianza 2021 Tempranillo, garnacha y mazuelo. Un clásico renovado de Bodegas Perica, con un paso por barrica bordelesa que le aporta notas especiadas y de madera bien integrada.

6Cepas6 Blanco 2024 Viura, verdejo, chardonnay y tempranillo blanco. Un vino joven y fresco que combina diferentes variedades autóctonas, todas de Rioja Alta. Destaca por sus aromas intensos a fruta blanca y toques cítricos.

Y también con el objetivo de compartir en un ambiente festivo y celebrar San Mateo «con una copa llena de frescura y alegría», llevan a La Terraza de Diario LA RIOJA su 6Cepas6 Blanco 2024, un vino joven, fresco y vibrante que combina diferentes variedades autóctonas. «Destaca por sus aromas intensos a fruta blanca y toques cítricos, con una boca refrescante y muy versátil», apunta Mario Entrena.

«Estar en La Terraza durante las fiestas de San Mateo supone para Bodegas Perica una oportunidad única de seguir acercando nuestros vinos a los logroñeses y visitantes en un ambiente cercano y festivo», subraya. Porque en estas fechas tan especiales «es un honor formar parte de una tradición tan arraigada y poder compartir con el público un espacio tan emblemático».

En Bodegas Perica, que puede presumir de cultivar «las viñas de nuestra familia, algunas de ellas centenarias», se respeta al máximo el terroir y el carácter único de cada parcela. En ellas destacan dos viñedos singulares: Finca Santa Julita y Finca Valdelascarretas, enclaves con identidad propia «que nos permiten elaborar vinos con una personalidad marcada y una expresión auténtica de nuestro origen».

Además, cuentan con parcelas en los lugares más prestigiosos de La Rioja Alta, «lo que nos brinda una gran diversidad de suelos y microclimas». En esta línea, trabajan con diez variedades de uva diferentes, tanto tintas como blancas, «lo que nos da la posibilidad de crear vinos de gran calidad y con estilos muy variados, siempre fieles a la esencia de nuestra tierra».

El miércoles 24 se abre la posibilidad de descubrir los tesoros de Bodegas Perica, que ofrece en su bodega en San Asensio visitas guiadas, catas personalizadas y experiencias enoturísticas que permiten vivir de cerca «nuestra pasión por el vino».