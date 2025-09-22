LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Botellero que alberga su Montecillo Selección Especial. LR
El vino de La Terraza

Bodegas Montecillo, histórico arraigo a una región

El tributo a los orígenes es el hilo conductor de los vinos que lleva a La Terraza la tercera bodega más antigua de La Rioja

Redacción

Logroño.

Lunes, 22 de septiembre 2025, 17:53

Bodegas Montecillo vuelve a visitar La Terraza de Diario LA RIOJA con el orgullo de poder compartir «grandes vinos que reflejan la historia riojana». ... Sin duda, como apuntan desde la bodega, «es una forma de honrar nuestro arraigo a la región».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Unas carrozas que se libran de la tormenta
  2. 2 Susto en las vaquillas: un joven queda inconsciente tras ser volteado
  3. 3 Mikel Izal, sobre Gaza: «No hay justificación para lo que está ocurriendo»
  4. 4 Programa de San Mateo del lunes 22 de septiembre
  5. 5 Trasladado a Vitoria un joven con fractura craneal tras participar en las vaquillas del domingo
  6. 6 Apuñalan a un temporero mientras dormía en Rincón de Soto
  7. 7

    Matan a un joven de 21 años en una pelea a machetazos en Bilbao
  8. 8 Caen piedras y juguetes desde un edificio durante el Concurso de calderetas
  9. 9

    Puerta grande para el hambre de Aarón Palacio
  10. 10 La Terraza de Diario LA RIOJA se estrena en el día grande de San Mateo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Bodegas Montecillo, histórico arraigo a una región

Bodegas Montecillo, histórico arraigo a una región