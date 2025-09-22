Bodegas Montecillo, histórico arraigo a una región

Bodegas Montecillo vuelve a visitar La Terraza de Diario LA RIOJA con el orgullo de poder compartir «grandes vinos que reflejan la historia riojana». ... Sin duda, como apuntan desde la bodega, «es una forma de honrar nuestro arraigo a la región».

Es la tercera bodega más antigua de La Rioja y la más antigua de Fuenmayor. El legado de más de 150 años de historia a través de vinos que reflejan la esencia riojana, como su colección de Añadas Históricas, «una selección especial de grandes reservas en la que tenemos vinos que se remontan a cosechas de hasta 1926, mostrando así el verdadero alma y orgullo de La Rioja».

LOS VINOS Montecillo Crianza 2021 Tempranillo y garnacha.

Montecillo Rosé 2024 Coupage de tempranillo y tempranillo blanco.

Montecillo Blanco Fermentado en Barrica 2024 Viura, tempranillo blanco y sauvignon blanc.

En esta cita del día 23 se podrán degustar los principales vinos de su Gama Clásica de Montecillo. Una colección que, además, comparte el mismo hilo conductor: el color verde característico de Montecillo «que nos rememora a nuestros orígenes». No faltará su Montecillo Crianza 2021, con 18 meses de barrica y otros seis en botella. Como dice su enóloga, Merche García, «tempranillo y garnacha unen sus personalidades en un vino de gran frescura, expresivo y vivo».

También estará su Montecillo Rosé 2024; un rosado para disfrutar. La unión de la variedad mítica riojana, el tempranillo, en su versión tinta y blanca. Un vino de gran expresividad aromática, atractiva sedosidad y elegante personalidad. Por último, su Montecillo Blanco Fermentado en Barrica 2023; un coupage de viura, tempranillo blanco y sauvignon blanc elaboradas por separado en barricas de roble francés. El trabajo de seis meses en contacto con sus lías le otorga cremosidad y un excelente volumen en boca. El resultado: un blanco singular y diferente.

Sin lugar a dudas, una muestra pensada para disfrutar y que puede ampliarse en Bodegas Montecillo, que ofrece un extenso abanico de experiencias enoturísticas únicas. Muestra de ello es su Experiencias en Bodega donde se ofrece al visitante la posibilidad de descubrir una de las bodegas centenarias de la DOCa Rioja, participar en talleres didácticos que exploran la elaboración del vino, disfrutar de picnics entre viñedos o 'escape rooms' por sus históricos recintos. Cada propuesta está pensada para vivir de primera mano la esencia de Montecillo de una manera cercana y auténtica.

