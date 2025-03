«No podía decir que no a una oferta para entrar en la familia Hilton»

Ángel Urzay vuelve a su segunda casa, la Costa del Sol, donde ya estuvo doce años y donde un desmesurado precio del alquiler le obligó ... a cerrar su restaurante Martirio Limón y volver a casa. Ha estado ocho meses dirigiendo los fogones de Divot, el restaurante del Campo de Golf de La Grajera, pero la llamada del Hilton ha hecho que hiciera de nuevo las maletas y se trasladará al sur.

– ¿Cuál es su nuevo destino?

– Me vuelvo a la Costa del Sol para hacerme cargo de toda propuesta gastronómica del nuevo hotel Los amigos Beach Club, de la cadena Hilton.

– ¿Cómo le llegó la propuesta?

– Pues los responsables de la cadena viajaron a la Costa del Sol donde nos conocían de otros años y fueron a cenar a nuestro restaurante Martirio Limón. Se lo encontraron cerrado y buscaron la forma de contactar conmigo y ver si podíamos llegar a un acuerdo.

– Y llegaron...

– Sí, sí. Voy a ser el chef ejecutivo de toda la parte gastronómica del nuevo hotel de Hilton.

– ¿Y qué es 'toda la parte gastronómica'?

– Bueno, pues que va a tener una oferta muy diversa en los diferentes espacios porque va a estar 'Las casitas' que es el local que va a ofrece buffet y desayunos; va a estar el Citrus Pool Bar, que va a ser una especie de chiringuito en la piscina y luego vamos a recuperar nuestro Martirio Limón, que va a ser el restaurante del hotel.

– Suena que va a ser algo grande, tanto como reto como en lo personal.

– Sí, desde luego. Vamos a ser unas 20 personas las que van a trabajar en esa parte, y la verdad es que me ilusiona. Será duro porque la cocina va a estar trabajando las 24 horas, porque también vamos a gestionar el room service, pero bueno... He estado muy a gusto en Logroño y me da un poco de pena volver a dejar a los amigos, a mis padres, a mi hermano ahora que ha asumido el reto de entrenar a la Unión Deportiva Logroñés... pero también vuelvo a juntarme con los amigos de Andalucía. Además, tampoco estoy tan lejos de Logroño.

«Propondremos una cocina divertida que fusione platos tradicionales andaluces y riojanos»

– También deja atrás Divot.

– Sí, y también me da pena porque he trabajado muy a gusto. Se lo comenté a Álvaro y lo entendió. Es como si eres futbolista y te llega la oferta de un equipo grande, como el Real Madrid por ejemplo. No podía decir que no. Lo han entendido y en la carta seguirán contando con platos míos aunque ya tienen un nuevo jefe de cocina. La verdad es que mantengo una buena relación con ellos, pero entrar en la familia Hilton al algo grande.

– El proyecto se limita a Mijas, ¿o puede llegar a ampliarse?

– Bueno, estamos hablando con Hilton para ver qué pasa con los hoteles de Benalmádena y El Algarve. Puede que nuestro proyecto llegue también ahí.

– ¿Y qué se va a encontrar el cliente de Los Amigos Beach Club en el restaurante Martirio Limón?

– Bueno, pues la cocina que durante 12 años hicimos en Marbella. Una cocina divertida que fusiona platos con toques tradicionales de las cocinas andaluza y riojana, porque esa es la que yo he hecho siempre.

– Deme algunos ejemplos de las referencias de su carta en Martirio Limón.

– Bueno, pues las patatas bravas con alegrías riojanas, que son las patatas cortadas en tacos que también servíamos en Divot; o los langostinos al pil-pil con espuma de gilda y una crema ligera de ajo y cebolla; un bacalao riojano con arroz inflado...

– Por lo que veo son platos que parten de la tradición, pero con una reinterpretación muy personal.

– Sí, vamos a tratar de darle un toque muy modernillo a algo muy tradicional. Se va a tratar de algo divertido. Al final, pasas muchas horas en la cocina y hay que divertirse con lo que haces.

– La presencia extranjera, ¿condiciona esa cocina?

– Sí. Mijas tiene la mayor colonia británica de España por lo que sí que vamos a pensar un poco como ellos. Por ejemplo, hay platos con salmón, que es un pescado que ellos consumen mucho.

– ¿Cuándo comienzan a funcionar esos nuevos fogones?

– Estamos ya trabajando, pero vamos a abrir al público el próximo día 1 de abril, pensando ya en la campaña de Semana Santa.