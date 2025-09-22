El Almacén, un lugar para guardar recuerdos

La palabra almacén la define el Diccionario de la Lengua Española como el local «donde se depositan géneros de cualquier especie, generalmente mercancías». Bajo ... ese concepto primigenio nació El Almacén, un nuevo gastrobar en Logroño que abrió sus puertas a mediados de junio en la calle Vara de Rey. «El Almacén está pensado como un refugio íntimo para los sentidos, donde aparte de una buena selección de vinos almacena detalles para que te lleves un buen recuerdo», comenta Ernesto Fato, administrador del negocio, que cuenta para este proyecto con Silvia Nájera, cocinera de amplia trayectoria en la capital riojana, y Francisco Moreno, conocido anfitrión de sala.

Cada detalle de El Almacén está cuidado al máximo. Una atmósfera cálida da la bienvenida al comensal. Sus luces tenues aportan al comedor, con apariencia de calado, de un ambiente propicio para disfrutar de la cocina riojana, donde el producto es el gran protagonista.

LA PROPUESTA ¿Qué ofrecerá en La Terraza? Ensaladilla rusa al estilo El Almacén, croquetas de chocolate, carrillera al vino tinto y chocolate, aceitunas rellenas de vermouth, salchichón a la plancha y croquetas de manzana y foie.

¿Dónde se encuentra El Almacén? En Vara de Rey, 22.

Horario De lunes a sábado, de 14 a 16 horas y de 20 a 23 horas.

Reservas 611 84 21 29

Con una propuesta sencilla, El Almacén alberga dos espacios diferentes: una barra para degustar de pinchos elaborados al momento y de un pequeño comedor con capacidad para 25-30 personas, donde se ofrece una pequeña carta pensada para compartir, donde sobresalen su risotto de hongos, el pincho de salchichón o sus croquetas caseras. «Siempre vamos a tener un plato de cuchara y alguna otra propuesta fuera de carta», indica Fato.

A El Espolón llevarán el lunes 22 algunas de sus propuestas más exitosas. Así, en La Terraza de Diario LA RIOJA ofrecerán su ensaladilla rusa, croquetas de chocolate, carrillera de vino tinto y chocolate, aceitunas rellenas de vermouth, salchichón a la plancha y su croqueta estrella: de manzana y foie. «Nuestra comida es un homenaje a esta tierra: guisos, embutidos, verduras de huerta; buscamos un sabor auténtico, mientras ofrecemos un servicio impecable, para que la experiencia de quien venga a comer o cenar sea única e incomparable», resalta Ernesto Fato.

El Almacén, recuerda, «nació en una sobremesa con amigos, recordando esas noches de luz perfecta y buena comida. Decidimos hacer que esas noches existieran siempre, no solo cuando coincidan la luz y el ánimo».

Pero, además, el establecimiento está concebido para poder albergar catas y eventos especiales. «Cada semana vamos a trabajar con un vino, pero tenemos una carta muy completa de crianzas, reservas, vinos de autor, de otras denominaciones...».