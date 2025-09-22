LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Francisco Moreno, Silvia Nájera y Ernesto Fato, en El Almacén. J. MARÍN
La terraza del lunes

El Almacén, un lugar para guardar recuerdos

Este nuevo gastrobar ofrecerá una completa propuesta basada en la cocina riojana y en el producto de temporada y de calidad

Redacción

Logroño.

Lunes, 22 de septiembre 2025, 07:26

La palabra almacén la define el Diccionario de la Lengua Española como el local «donde se depositan géneros de cualquier especie, generalmente mercancías». Bajo ... ese concepto primigenio nació El Almacén, un nuevo gastrobar en Logroño que abrió sus puertas a mediados de junio en la calle Vara de Rey. «El Almacén está pensado como un refugio íntimo para los sentidos, donde aparte de una buena selección de vinos almacena detalles para que te lleves un buen recuerdo», comenta Ernesto Fato, administrador del negocio, que cuenta para este proyecto con Silvia Nájera, cocinera de amplia trayectoria en la capital riojana, y Francisco Moreno, conocido anfitrión de sala.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Susto en las vaquillas: un joven queda inconsciente tras ser volteado
  2. 2

    Mikel Izal, el esperado gran concierto de fiestas de San Mateo
  3. 3 Unas carrozas que se libran de la tormenta
  4. 4 Ocho detenciones en la primera jornada de San Mateo
  5. 5

    «Llevamos 20 años viniendo, las fiestas son más seguras que en nuestro país»
  6. 6

    «Cuando a un muerto se le hace justicia con tu trabajo, eso sí que es satisfacción»
  7. 7

    (San) Mateo no impide el triunfo de la UD Logroñés
  8. 8

    Un muerto tras una pelea a machetazos en Bilbao
  9. 9

    Un pisado a cubierto y con cabezas cubiertas en el Sagasta
  10. 10

    Los niños españoles vivirán menos que sus abuelos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El Almacén, un lugar para guardar recuerdos

El Almacén, un lugar para guardar recuerdos