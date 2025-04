La Vargas Blues Band actuará en la Sala Sendero de Arnedo el sábado 3 de mayo

Sanda Sainz Martes, 29 de abril 2025, 17:09 Comenta Compartir

El guitarrista Javier Vargas regresa este sábado a La Rioja para presentar el nuevo trabajo discográfico de la Vargas Blues Band, 'Down under blues' que publicará este año, inspirado en la cultura y paisajes de Australia, con una selección de canciones de blues rock con la particular forma de tocar del músico.

Actuará el próximo sábado 3 de mayo en la sala Sendero de Arnedo a las 21.00 horas. Las entradas anticipadas, a través de la plataforma mutick.com, están a la venta por 20 euros más dos de gastos de gestión. En taquilla, costarán 25 euros.

Después de ofrecer trece conciertos en Australia en los meses de marzo y abril, la gira 'Down under blues' arrancará en España en mayo, el viernes 2 en D8 Sorkuntza Faktoría de Bilbao. El 3, la Vargas Blues Band tocará en la Sendero de Arnedo; el 4, en la sala Rock Beer The New de Santander; el 10, en Directo de Cuenca; el 28, en Villanos de Madrid; el 29, en el rock club 16 tolenadas de Valencia; el 30, en Binfefar (Huesca) y el 31, en Clandestino de Albacete.

En junio ofrecerá dos pases el día 1 en Jamboree (Barcelona). Estará el día 14 en el Volum Festival en L'Aldea (Tarragona); el 27, en Jamon & Blues Festival de Monesterio (Extremadura); el 28, en Music Factory de Salamanca y el 29, en Corral de las Cigüeñas de Cáceres. También tienen confirmada el 23 de agosto su presencia en el Bike Rock Fest Galerna en Cabezón de la Sal (Cantabria).

