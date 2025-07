El rock alternativo de The Black Keys pone la guinda a la edición más top del Rockland Hoy se celebra la tercera noche de conciertos que comenzará a las 18.10 horas con GirlBand! tras el último vermú rockero

Dan Auerbach, a la izquierda (guitarra y voz), y Patrick Carney (batería) forman The Black Keys.

María Caro Domingo, 20 de julio 2025, 12:37

RockLand Art Fest cerrará su cuarta edición hoy, con una jornada repleta de música ya que, como novedad, el domingo también hay noche de conciertos.

Comenzará con un nuevo y seguro exitoso vermú en la calle Madrid, a cargo del grupo Rienda Suelta, a partir de las 13.00 horas. Se trata de una banda de rock española, un power trío formado en Dos Hermanas, Sevilla, de rock n' roll lleno de poesía, alma y corazón, como ellos mismos se definen.

Pero el plato fuerte de la despedida de esta edición llegará en el último concierto de la noche, que comenzará a las 22.00 horas. Black Keys es el grupo encargado de poner la guinda a tres días frenéticos de música y Rock.

Llegan de tocar en el FIB este fin de semana, donde ofrecieron una actuación de «rock sencillo pero sublime». El dúo estadounidense suele rodearse de colaboradores. Actualmente es una de las bandas más populares de garage rock.

Abrirá el escenario principal Girlband! a las 18.10 horas, seguido por Warmduscher a las 18.55 en el segundo escenario. Británicos ruidosos y extravagantes transmitirán su inquietud ya un sello de esta edición del festival calceatense.

Volverá a iluminarse el escenario principal con Marcus King, a las 19.40 horas, ofreciendo un virtuoso rock sureño norteamericano.

Fantastic Negrito será el telonero de Black Keys, el encargado de caldear el ambiente, un cantante y compositor estadounidense de blues y R&B cuyo álbum de 2016, The Last Days of Oakland fue galardonado con un Grammy.