LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Pablo Carbonell, durante un concierto. EFE

Pablo Carbonell visita el Teatro de Canales con la música y los monólogos de 'Recital y tal'

Su espectáculo, con entrada a 10 euros, se podrá disfrutar la noche del viernes en el Teatro de Canales de la Sierra a partir de las 22.30 horas

Estíbaliz Espinosa

Estíbaliz Espinosa

Logroño

Jueves, 7 de agosto 2025, 19:29

Canales de la Sierra celebra este mes de agosto la séptima edición de su festival Canales Demanda Teatro y lo hace en su corrala barroca de 1771, que esta noche levanta el telón al cantante, actor y humorista Pablo Carbonell.

El polifacético artista presenta 'Recital y tal', un espectáculo en el que recorre sus canciones más teatrales, un repertorio con denominación de origen, folclórico y con divertidas y satíricas letras. Entre otros temas sonarán sus clásicas canciones de 'Los toreros muertos', banda de rock cómico que lidera desde 1984 (salvo un paréntesis de quince años), y todo ello aderezado con chispeantes monólogos.

Su espectáculo, con entrada a 10 euros, se podrá disfrutar la noche del viernes en el Teatro de Canales de la Sierra a partir de las 22.30 horas.

La programación del festival continúa el sábado con el cómico navarro Gonzalo Jiménez y su espectáculo 'Sinvergonza', un show de stand up comedy en el que desgrana con humor, gestualidad y energía situaciones y anécdotas vividas o soñadas. La cita, a las 20.00 horas y con entrada a 5 euros.

Y tras dos jornadas de humor, el domingo la corrala canaliega se abrirá al teatro de sombras chinescas de Valeria Guglietti. En su espectáculo 'No toquen mis manos' utiliza tan solo sus manos y algunos accesorios para recrear una colección de historias que nos trasladan a los universos del cine mudo, el títere, el cómic y la música. La cita, a las 13.00 horas y con entrada gratuita.

El festival Canales Demanda Teatro se prolongará hasta el 16 de agosto con tres propuestas más programadas el próximo fin de semana: 'Celestina, la tragiclownmedia' de La escalera de tijera (viernes 15), 'Portamundos' de Levelubilar y el concierto de Golden Apple Quartet (día 16).

Publicidad

Top 50
  1. 1 Arrestado un hombre de 24 años por agresión sexual a una menor en Logroño
  2. 2 Dos detenidos por grabar imágenes de contenido sexual de 27 mujeres, la mitad en La Rioja
  3. 3 Umm, entre los once mejores bares de tapas de España de la Guía Michelin
  4. 4 La feria de San Mateo tendrá cuatro corridas de toros y un bolsín
  5. 5

    Un negocio ruinoso: los viticultores perdieron entre 24 y 31 céntimos por kilo por producir uva tinta en 2024
  6. 6 Muere el menor de 12 años que cayó ayer por un acantilado en Cantabria cuando jugaba al escondite
  7. 7 Un hombre de 66 años, herido de gravedad tras quedar atrapado por su mula mecánica en Rincón
  8. 8 Detenido en la AP-68 en Alcanadre con hachís, marihuana, dinero y un cuchillo con droga
  9. 9

    Dragados empezará las obras del nuevo cuartel de Villamediana en septiembre
  10. 10

    Las altas temperaturas han causado 18 muertes en La Rioja en lo que va de verano

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Pablo Carbonell visita el Teatro de Canales con la música y los monólogos de 'Recital y tal'

Pablo Carbonell visita el Teatro de Canales con la música y los monólogos de &#039;Recital y tal&#039;