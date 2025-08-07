Pablo Carbonell visita el Teatro de Canales con la música y los monólogos de 'Recital y tal' Su espectáculo, con entrada a 10 euros, se podrá disfrutar la noche del viernes en el Teatro de Canales de la Sierra a partir de las 22.30 horas

Estíbaliz Espinosa Logroño Jueves, 7 de agosto 2025, 19:29

Canales de la Sierra celebra este mes de agosto la séptima edición de su festival Canales Demanda Teatro y lo hace en su corrala barroca de 1771, que esta noche levanta el telón al cantante, actor y humorista Pablo Carbonell.

El polifacético artista presenta 'Recital y tal', un espectáculo en el que recorre sus canciones más teatrales, un repertorio con denominación de origen, folclórico y con divertidas y satíricas letras. Entre otros temas sonarán sus clásicas canciones de 'Los toreros muertos', banda de rock cómico que lidera desde 1984 (salvo un paréntesis de quince años), y todo ello aderezado con chispeantes monólogos.

Su espectáculo, con entrada a 10 euros, se podrá disfrutar la noche del viernes en el Teatro de Canales de la Sierra a partir de las 22.30 horas.

La programación del festival continúa el sábado con el cómico navarro Gonzalo Jiménez y su espectáculo 'Sinvergonza', un show de stand up comedy en el que desgrana con humor, gestualidad y energía situaciones y anécdotas vividas o soñadas. La cita, a las 20.00 horas y con entrada a 5 euros.

Y tras dos jornadas de humor, el domingo la corrala canaliega se abrirá al teatro de sombras chinescas de Valeria Guglietti. En su espectáculo 'No toquen mis manos' utiliza tan solo sus manos y algunos accesorios para recrear una colección de historias que nos trasladan a los universos del cine mudo, el títere, el cómic y la música. La cita, a las 13.00 horas y con entrada gratuita.

El festival Canales Demanda Teatro se prolongará hasta el 16 de agosto con tres propuestas más programadas el próximo fin de semana: 'Celestina, la tragiclownmedia' de La escalera de tijera (viernes 15), 'Portamundos' de Levelubilar y el concierto de Golden Apple Quartet (día 16).