Rosalía niega tener un caché de 500.000 euros por espectáculo

La cantante Rosalía ha negado este sábado tener un caché de 500.000 euros por cada espectáculo a través de un mensaje en Twitter en el que ha contestado al alcalde de Valladolid, Óscar Puente, que aseguró que esa era la cantidad que el agente de la artista reclamaba por una actuación en unas fiestas.

Puente publicó este viernes en esa misma red social que Rosalía pedía 500.000 euros por una actuación en las fiestas de La Virgen de San Lorenzo.

A esa afirmación le ha seguido un debate sobre el supuesto caché de la artista en los medios de comunicación y en Twitter -donde este asunto se ha convertido en tendencia-, en el que la artista ha intervenido con un mensaje en el que afirma que esa cifra «está lejos de ser verdad». «Lo único que voy a decir sobre lo que se dice que pedimos por nuestro show es que es falso. Es cierto que no es un show sencillo (ya me conocéis) y que somos muchas personas trabajando para que el show sea increíble, pero eso que se ha dicho esta lejos de ser verdad», ha escrito Rosalía en la red social.

Tras este desmentido de Rosalía, el alcalde de Valladolid se ha reafirmado con un nuevo mensaje en Twitter en el que ha asegurado que el agente de Rosalía les dijo tras dos meses de espera que «empezarían a hablar» a partir de esa cifra. «Su agente nos dijo, después de tenernos dos meses esperando, que empezarían a hablar con nosotros a partir de 500.000€. En todo caso, si esa no es la cifra, digamos su caché y estaremos encantados de contratarla. Ya lo intentamos en 2018 cuando nos pedía 45.000 euros pero no tuvo fecha», ha indicado Puente.

El regidor ha apostillado, para «zanjar» la polémica, que el ayuntamiento no dice que el caché de la artista sea «alto o bajo» ni lo critica, sino que «simplemente» constatan que no pueden pagarlo. «Ante la pregunta de por qué no traemos a esta artista hemos respondido con absoluta transparencia. Y con la verdad», ha concluido Puente.