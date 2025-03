Javier Velaza y Omar Castro Villalobos recogen el Premio Loewe de Poesía: «Reivindiquemos el 'Loeweazgo'»

Ep Miércoles, 12 de marzo 2025, 16:32 Comenta Compartir

El escritor navarro Javier Velaza y el poeta peruano Omar Castro Villalobos han recibido este miércoles el XXXVII Premio Loewe de Poesía, en un acto celebrado en el Hotel Ritz de Madrid, de la mano de la mano de la presidenta de la Fundación Loewe, Sheila Loewe, y el presidente de honor de la entidad, Enrique Loewe.

Mientras, el navarro Javier Velaza ha recogido el Premio Loewe de Poesía a manos del también poeta Jaime Siles -quien forma parte del jurado que falla el premio- por su obra 'Las ignorancias' defendiendo la labor de mecenazgo de la Fundación. «Reivindiquemos el 'Loeweazgo', que da total libertad a quien escribe y protege», ha apuntado Velaza.

Así, el poeta ha explicado que su obra se compone de muchas ignorancias, una condición «insatisfecha» del ser humano. «No existe una sola ignorancia, el ser humano sabe que no sabe. Hay una ignorancia metafísica que nos lleva al límite de lo que podemos conocer y a dónde podemos llegar. Una ignorancia mística y un concepto, el del 'homo ignorans'. Hombre que ignora deliberadamente porque no quiere enfrentarse a la carga y las preocupaciones que genera el propio conocimiento. Todas estas ignorancias componen este libro», ha explicado.

Por su parte, Castro Villalobos, que ha recogido el Premio Loewe 2024 a la Creación Joven a manos de la escritora Gioconda Belli, ha hecho un alegato a favor de la vivienda y la dificultad de los jóvenes para acceder a ella y le ha dedicado el galardón a las personas asesinadas durante protestas en su país natal, Perú, durante 2022 y 2023. En su poemario ganador 'Habitación persona sola', les homenajea en un texto. «Tema social en el que el drama trasciende», ha destacado Belli.

Además, la escritora, que también ha calificado al artista como «poeta de muy buen corazón», ha defendido que el tema del acceso a la vivienda para los jóvenes, presente en 'Habitación persona sola', se trata de «una aspiración» que ha sido tratada por el peruano con «sabiduría, humor y belleza».

«En este libro, lo que podría ser una denuncia o un panfleto evade eso con sabiduría humor y belleza. Es más efectivo que muchos reportajes de prensa», ha añadido la nicaragüense.

2.260 PARTICIPANTES DE 39 PAÍSES

El Jurado del 37° Premio Internacional de Poesía Fundación Loewe presidido por Víctor García de la Concha y compuesto por Gioconda Belli, Antonio Colinas, Aurora Egido, Juan Antonio González Iglesias, Raquel Lanseros, María Negroni, Carme Riera, Jaime Siles, Luis Antonio de Villena y Diego Roel, ganador de la anterior convocatoria, fallaron los premios durante la deliberación que tuvo lugar el pasado mes de octubre de 2024.

A esta 37ª convocatoria se han presentado 2.260 participantes de 39 países y un 55% procede de Hispanoamérica, siendo Argentina, México y Colombia, en este orden, los países con mayor índice de participación. En España (43%), las provincias con mayor número de obras presentadas son Madrid, Barcelona, Valencia y Alicante. Un 26% son menores de 33 años de ese total de 35 obras quedaron finalistas, según ha explicado Sheila Loewe.

Por su parte, el presidente de honor de la entidad, Enrique Loewe, ha defendido la legitimidad del premio asegurando que no hacen relaciones públicas, si no relaciones humanas.

«No mido tiempo a través de Navidades, si no de los premios de poesía. Ya son 30 años y siempre se me ocurre que lo que tengo que hacer es agradecerle a Sheila. Es difícil la tarea porque es sincera y auténtica, no hacemos relaciones públicas hacemos relaciones humanas. Parece que estamos bastante solos me gustaría que fuésemos la 200 empresa española que apoya a la poesía», ha precisado.

La dotación del premio es de 30.000 euros para el Premio Loewe y de 12.000 euros para el Premio a la Creación Joven.

La entrega de los galardones ha contado con la presencia de numerosas figuras del sector cultural y de la moda como la actriz Carolina Yuste; la escritora Leticia Sala; el guionista Alfonso Albacete; el director del Museo Nacional Del Prado, Miguel Falomir; la directora Leticia Dolera; la secretaria de Comunicación de Sumar, Elizabeth Duval; o el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero.

