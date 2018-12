Jorge García calienta para Actual 02:27 Jorge se apoya en su guitarra para dedicar una canción a sus compañeros de club. / Diego Marín A. El futbolista del La Calzada cantó para sus compañeros en la cena de Navidad del equipo de Santo Domingo, un pequeño ensayo a puerta cerrada de cara a su próximo concierto en el festival DIEGO MARÍN A. Logroño Lunes, 24 diciembre 2018, 19:16

Jorge García Pasaro actuará el viernes 4 de enero en el Palacio de los Deportes de La Rioja, en Logroño, dentro de la programación del festival Actual 2019. Lo hará en el mismo escenario y en la misma noche que Malú. En lo musical, es la primera gran oportunidad del músico riojano, que presentará su primer disco profesional, 'Tu historia' (2018), después de haberse recorrido toda la geografía riojana interpretando sus canciones en bares y teatros.

También es un trotamundos del fútbol, ha defendido las camisetas del Náxara, Calasancio, Arnedo, Tedeón y La Calzada. Precisamente hace apenas un mes que ha fichado por el La Calzada de la Tercera División riojana, procedente del Tedeón de Navarrete de Regional Preferente. Y en Santo Domingo ha tenido muy buena acogida, tanto que en la reciente cena de la plantilla, cuerpo técnico y directiva se llevó la guitarra y brindó unas canciones a sus nuevos compañeros.

Jorge García, en el centro, trata de controlar un balón entre dos rivales. / Diego Marín A.

«Durante toda la semana me pidieron que llevase la guitarra a la cena, bromearon con que era obligatorio porque alguno no me conocía y no se lo creía. Así que cenamos de maravilla y en el momento de las copas saqué la guitarra y estuvimos cantando un poco de todo», cuenta Jorge García. Como es tradición en el equipo calceatense, uno a uno se fueron levantando todos los jugadores para ofrecer un pequeño discurso. Cuando le tocó a Jorge, que apenas lleva tres jornadas como rojillo, ejerció de veterano e intentó insuflar ánimos a sus compañeros interpretando la canción 'No dejes de soñar' de Manu Carrasco.

Y es que La Calzada lucha por la salvación. Ha finalizado la primera vuelta de la liga fuera de los puestos de descenso pero muy cerca de ellos, en la posición décimo séptima. El equipo de Santo Domingo ha cambiado de entrenador y ha fichado a Jorge García, precisamente, para intentar dar un nuevo rumbo a los resultados.

De momento, el La Calzada ha abandonado el último puesto en el que se encontraba hasta hace un mes, pero ha vuelto a encadenar tres derrotas consecutivas que le han acercado al abismo. Para colmo, Jorge García fue expulsado en la anterior jornada, en su segundo partido con su nuevo equipo, al ver la doble tarjeta amarilla. Aún así, todos en Santo Domingo saben que la premisa ya es «No dejes de soñar».

«No dejes de soñar»

«Dediqué esas palabras de ánimo, precisamente, para afrontar la segunda vuelta de la liga y cumplir el objetivo de la salvación», explica Jorge García. La acogida fue excelente, tanto que le acompañaron con los coros, aunque el futbolista y músico, comprobado el resultado, asegura: «No me los voy a llevar de gira, que cantan muy mal». Una broma porque, afirma, el ambiente en el vestuario es excelente y se siente muy a gusto con los 'gallos' de Santo Domingo de la Calzada.

Para el festival Actual Jorge García prepara un concierto de 50 minutos con seis músicos de acompañamiento. «He elegido los nueve temas con más energía del disco para hacer algo cañero», confiesa, además de admitir: «Tengo muchas ganas». Para el 2019 Jorge García tiene un calendario movido entre el fútbol y la música, con la presentación del disco en Murcia y Alicante, así como otras salas nacionales, el lanzamiento de un videoclip… Y, en paralelo, intentar conseguir la permanencia con el La Calzada. «¡Aúpa Calzada!»