Escenario Vivo ofrece proyecciones del Octubre Corto y tres obras teatrales El programa de este fin de semana se llevará a cabo en los municipios de Torrecilla sobre Alesanco, Canillas de Río Tuerto, Alesanco y Berceo

La programación veraniega de Escenario Vivo continúa llevando la cultura a veinte municipios cercanos a San Millán de la Cogolla, cuna del castellano y de Gonzalo de Berceo, considerado el primer poeta de nuestra lengua.

Para este viernes, está prevista la proyección de los cortometrajes ganadores en Octubre Corto, el festival de cine de Arnedo, que celebra en 2025 su vigésimo séptima edición. Esta actividad tendrá una duración de 75 minutos y se celebrará en la plaza de Torrecilla sobre Alesanco, a partir de las 22.00 horas. La entrada es gratuita.

El sábado La Banda Teatro-circo representará en el Palacio de los Manso de Zúñiga, en Canillas de Río Tuerto, la obra Yûgen, que dura unos 50 minutos y está dirigida a todos los públicos, a partir de los seis años de edad. Con acceso libre, ofrecerá un espectáculo de circo contemporáneo basado en el concepto oriental, a las 22.00 horas.

El domingo Escenario Vivo incluye dos propuestas. A las 12.30 horas la compañía Teatros Mágicos interpretará en la sala de cultura de Alesanco 'El vendedor de jabón', con una duración de casi una hora, para todos los públicos y con entradas por 5 euros.

La historia comenzará a las afueras de un pequeño bosque, en la Francia del siglo XVI, donde vivía un joven vendedor de jabón en una cabaña oscura y pequeña. En una noche con una gran tormenta, este personaje descubrió con imaginación cómo hacer pompas de jabón.

Se podrán ver pompas de vapor, con distintos colores, de humo y diferentes tamaños (hasta superar los 3 metros), algo que sorprende al público de todas las edades.

La iglesia de Santa Eulalia de Berceo será escenario a las 19.00 horas de 'Artilusio', cuya puesta en escena realizará la compañía Markeliñe. Trata de una máquina que se alimenta de libros al ritmo de los latidos del corazón de Greta, una anciana entrañable que trasteando en su biblioteca crea escenario en los que jugar. Este proyecto mezcla los libros y cuentos, el acto de leer y la importancia de cuidar a las personas mayores y ganó el premio al mejor espectáculo en el XIV Festival Internacional de Teatro de las Marionetas en 2024 en Zaragoza.