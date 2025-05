El Drogas llenó la carpa del silo en la segunda jornada del Kalagurrirock

Después de una primera jornada en la que el Kalagurrirock rozó el lleno en la carpa del silo, el festival calagurritano cerró esta octava ... edición (la primera de dos días) con el aforo de 1.800 personas completo y con El Drogas como cabeza de cartel. Enrique Villarreal no defraudó y encandiló a los presentes con un concierto sin concesiones, con pocas palabras (no faltó su habitual 'a gusto') y mucha música entre la que destacaron los míticos temas de Barricada.

El sábado la lluvia cayó con fuerza en varios momentos, pero el evento no peligró, se cumplieron los horarios y el sonido mejoró respecto al viernes.

La apertura del recinto tuvo lugar a las 17.30 y media hora después (incluso se adelantaron unos minutos), salieron al escenario los cuatro integrantes del grupo Xino, una nueva formación calagurritana que se estrenó en el Kalagurrirock. Su repertorio se basó en versiones de grupos como Los Zigarros, Reincidentes, Fito, Leño y Kaótiko, entre otros. El vocalista interpretó 'Corazón de tango' de Doctor Deseo en la pista mientras el público comenzaba a ocupar posiciones.

A continuación, le tocó el turno a Tobogán, grupo de Logroño de stoner rock con un directo potente y un cantante inquieto que no paró de moverse, saltó desde el bombo de batería, se tiró por el suelo y bajó a cantar con el público el tema 'Mamá tiene una pistola' (nombre del álbum publicado en 2021) en un momento de intensidad en la pista. Otra canción destacada fue 'Vimos arder el mundo', coreada por la gente. Además, Tobogán incluyó en su actuación la versión del tema 'Algo sucio algo eléctrico' de Lagartija Nick. Durante su concierto llovió a mares e incluso se inundó parte del recinto. La carpa aguantó el agua, pero esta entró por debajo de las lonas. Nada más terminar, los miembros de Tobogán acudieron al puesto de venta de sus productos (discos, camisetas...) para saludar a los que se acercaron.

El tercer grupo de la jornada, Manifa, regresaba el Kalagurrirock donde ya estuvo en 2019. Su puesta en escena no deja indiferente, ni sus letras sarcásticas, donde no falta la crítica social y al mundo del rock. Temas como 'Bandera negra', 'Siempre nos quedará París', 'El último bufón' o 'Las revoluciones murieron' son algunos ejemplos con los que sus seguidores disfrutan de su directo.

Volvió a llover con fuerza y sin parar mientras se producía el cambio de instrumentos para dar paso a El Drogas. Con dos grandes alfombras sobre el escenario y un espectáculo basado en el buen hacer de los cuatro músicos del grupo y un repertorio bien llevado, con composiciones de su etapa como solista, como 'Azulejo frío', y temas de Barricada que motivaron al personal que llenaba la carpo. 'Todos mirando', 'Okupación', 'Noche de rock & roll' o 'En blanco y negro' con la que cerraron su concierto no faltaron en el Kalagurrirock el sábado, por citar algunos.

Casi a las doce de la noche los sonidos de la mítica banda de la ribera riojano-navarra Piperrak se escucharon en directo con Josetxu Piperrak and The Riber Rock Band. El público entregado no paró de corear canciones como 'MI primer amor' o 'Kualkier día'. Además, el quinteto ofreció otros temas de su etapa actual como 'Mi generación' y 'Polis de balcón'. Josetxu es un habitual del Kalagurrirock y ha participado en varias ediciones demostrando ser una apuesta segura al tener numerosos seguidores en la zona.

Para finalizar, Laura DSK ofreció un concierto en el que mezcló partes potentes a nivel instrumental con pasajes más melódicos. 'Alerta', 'Al monte', 'Gasolina', 'Adrenalina' o 'La puerta de atrás' son parte de sus canciones más representativas.