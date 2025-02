«Este disco lo he hecho con más paciencia, tranquilo, saboreándolo»

El cantautor rinconero Daniel Subero da rienda suelta de nuevo a su creatividad con su tercer trabajo discográfico de larga duración, 'Los sueños son para los valientes'. En 2016 editó su primer disco 'Revélate' y en 2019 el segundo, 'Luces en mi oscuridad'.

– ¿Cuándo ... ha publicado este nuevo disco?

– En formato físico lo publiqué a finales de diciembre y en enero en las plataformas digitales.

– ¿Qué destaca de 'Los sueños son para los valientes' respecto a sus otros dos álbumes?

– Que lo he hecho con más paciencia, más tranquilo, saboreando un poco más lo que hacía porque en parte lo he grabado en casa, no todo en un estudio con un tiempo limitado.

– ¿Cómo define su música?

– Son letras muy particulares, rollo cantautor pop, pero este disco está grabado con baterías, guitarras eléctricas, bajo... Sí que le hemos metido un poco caña. Bueno, es un poco personal en el sentido de las letras con historias que me ocurren.

– Comenta que parte lo grabó en casa. ¿Cómo fue el proceso?

– Tengo un pequeño estudio en casa y las voces me las grabé yo tranquilamente en una pista. Con los programas que hay, me ponía la canción y metía las voces a mi gusto. Luego lo grabé con mi compañero Fran Mariscal en Estudios Vistalegre.

– ¿Dónde se puede adquirir el disco en formato físico?

– Lo vendí en una tienda de Rincón de Soto, Carmelo, y ahora las copias que quedan las tengo yo. Hoy en día el formato físico es simbólico, más que nada lo saqué para buscar colaboración y como adelanto a la publicación en las plataformas.

– ¿Lo ha presentado ya en directo? ¿Qué previsión tiene de conciertos en directo?

– Todavía no lo he presentado. De hecho, este año no he participado en la Gala del Cáncer de Rincón de Soto porque quería hacer algo distinto. Mi idea es comenzar a rularlo, a tocar en breve en diferentes lugares cuando empiece el buen tiempo.

Inicios «Comencé a los quince años con Apalankada. Íbamos a tocar con los Zapatrús»

– ¿Será en acústico como sus actuaciones habituales?

– Sí. Aunque lo grabé con banda continuaré los conciertos en acústico solo (voz y guitarra) o, como mucho, con otra guitarra.

– ¿Cuántos años lleva metido en el mundo de la música?

– Comencé a los quince años con un grupo que se llamaba Apalankada. Íbamos a tocar con los Zapatrús (grupo de punk rock de Rincón de Soto). Cuando nos disolvimos seguí con la guitarra como cantautor, más o menos desde los veinte años, hasta los treinta y tres que tengo ahora.

– ¿En su repertorio toca sólo temas propios o también ofrece versiones?

– Principalmente canciones mías, pero depende del sitio donde vaya a tocar, me adapto. Siempre llevo cuatro, cinco o seis temas de otros grupos que me gustan, los adapto al acústico y quedan bien. Intercalando con mis temas, intento tocar otro que no es mío y la gente conoce.

Letras del disco «Son personales, aunque incluye 'Otra batalla más' que hice para la Gala contra el Cáncer de 2024»

– ¿De qué grupos hace versiones en acústico?

– De Marea, Platero y Tú, Extremoduro y Zapatrús, entre otros.

– El año pasado también actuó con un joven grupo de rock rinconero 'Lawless Dystopia' ¿En qué consistió esta colaboración?

– Tocamos en la Gala del Cáncer de 2024 y, en abril, en las Fiestas de la Juventud hicimos un concierto de versiones junto al bar Tótem de Rincón de Soto.

– ¿No se ha planteado tocar con banda de forma permanente?

– Sí que me gustaría tener una banda, no te lo voy a negar, pero es cierto que tocar mis canciones en un grupo resulta algo complicado. No siendo un Dani Martín, por ejemplo, es algo que tienes que hacer tú solo.

– ¿Aparte de presentar en directo el nuevo disco tiene algún otro proyecto para este año?

– Es cierto que al tener una hija pequeña estoy un poco más liado y la idea, además de presentar el disco, es sacar un par de temas y hacerlos con alguna colaboración. Me apetecía publicar un álbum con diez canciones como he hecho con 'Los sueños son para valientes' aunque quiero seguir con temas sueltos, con colaboraciones, en internet que es lo que se lleva ahora...

– Su público suele ser variado ¿cómo lo ve desde el escenario?

– (Risas) Muchas veces parece que no encajo en ningún sitio, pero es cierto que veo desde chavalitos jóvenes hasta gente bastante más mayor que yo que me dice que se ha sentido identificada con las letras de mis canciones.

– ¿Y cómo son esas letras?

– Casi todos los temas están basados en situaciones personales. Este disco incluye 'Otra batalla más' la hice para la Gala del Cáncer de 2024 y es la que puede ser algo distinto a mis vivencias.