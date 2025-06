Antonio Orozco repasa este sábado en Logroño sus 25 años en la música

El cantante y compositor catalán Antonio Orozco actúa este sábado en la plaza de toros La Ribera de Logroño en un concierto que forma parte ... de 'La gira de mi vida', en la que presenta su último trabajo discográfico 'El tiempo no es oro'. Fue publicado por Universal Music el 25 de abril de 2025 y contiene doce temas y un 'bonus track' en diferentes formatos (cedé, vinilo, cassette y edición de lujo).

En su actual espectáculo, además de interpretar algunas de sus nuevas composiciones, el artista ofrece un repaso a sus veinticinco años de trayectoria con una cuidada selección de sus temas más emblemáticos, que forman parte de la historia musical pop en castellano. El concierto empezará a las 21.00 horas (apertura de puertas a las 20.00). y las entradas cuestan 44 euros más 4,80 euros de gastos de gestión (enterticket.es)

En 2000 Antonio Orozco publicó su primer disco, 'Un reloj y una vela' con el que inició una carrera en la que ha conseguido, con esfuerzo y talento, convertirse en un referente con un estilo que mezcla el pop rock con el flamenco y una propuesta en la que no faltan las baladas románticas. Veinticinco años después edita 'El tiempo no es oro'. Desde 'Aviónica' (2020) no lanzaba un trabajo con nuevos temas. En 2023 presentó 'La canción que nunca viste' en la que recopilaba sus grandes éxitos interpretados con compañeros de oficio.

'Devuélveme la vida', 'Estoy hecho de pedacitos de ti', 'Mi héroe', 'Entre sobras y sobras me faltas', 'Llegará', 'Hoy será', 'Temblando', 'El viaje' son algunos de los temas destacados del músico que pueden formar parte del repertorio e intercalar con otros recientes como 'Te juro que no hay un segundo que no piense en ti', 'Te esperaba esperando' o 'Lo inevitable'.

'La gira de mi vida' comenzó el 5 de junio en Mérida y finalizará el 10 de diciembre en Madrid, después de casi treinta actuaciones por todo el país. Además, el 1 de octubre está prevista la publicación del libro 'Inevitablemente yo' en el Antonio Orozco cuenta su lucha interna, el colapso emocional que le llevó a tener que reinventarse y superarse. La obra se puede reservar en preventa.

La televisión ha supuesto desde 2013 un empuje mediático para el músico como 'coach' de los programas La Voz, La Voz Kids y La Voz Senior. En la pequeña pantalla ha mostrado este año uno de sus últimos proyectos con el estreno el 11 de abril del documental 'El método Orozco' en Prime Video, un retrato íntimo que ha tenido una gran aceptación.