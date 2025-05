Tulsa y Nat Simons completan el cartel del VIII Moradillos Festival de Préjano

Ernesto Pascual Sábado, 10 de mayo 2025, 09:54 Comenta Compartir

El Moradillos Festival ha completado y presentado el cartel que sonará del 10 al 12 de julio en Préjano. El cóctel de indie y folk rock de Tulsa y el rock de raíz de Nat Simons han sido los dos nombres principales que el festival ha anunciado en la que describe como su «edición más fuerte hasta la fecha».

La más fuerte y la más extensa, porque el festival crece para celebrarse durante tres jornadas, con una de apertura el jueves 10 de julio con Tulsa. Será de la mano de la colaboración del Moradillos con las jornadas de lectura arnedanas Aqueteleo, hermanando literatura y música con la banda de la cantautora vasca Miren Iza, ganadora del Premio Nacional de Músicas Actuales 2024 y nominada a los Grammy en 2007.

Con este anuncio de su concierto inaugural, el festival también ha dado a conocer la programación de las otras dos fechas. Para la jornada del viernes, los barceloneses Medalla son el gran atractivo con su fusión de metal, rock psicodélico y pospunk con épica junto al indie rock de tintes rockeros de los riojanos Montalbo y la invitación a bailar del pinchadiscos arnedano César Gallard.

El sábado será el gran día del Moradillos, jornada encabezada por Anni B Sweet y su pop íntimo que ha llevado por once países y tres continentes, un día que reunirá en sus distintos escenarios a otros nombres de primera línea de la música nacional: el rock de Nat Simons, la maestría instrumental de Gilipojazz, el fiero garaje rock de Los Bengala, el multinstrumentista blues, folk y rock Sergio Estella o pinchadiscos como el aclamado Mr. Pendejo, el arnedano Straperlo y From Disco to Cisco.

Con escenarios en lugares de gran belleza como los jardines de San Miguel, la Fuente Pedro y el castillo de Préjano, el festival programará otras actividades para todas las edades. Y ya tiene sus abonos y entradas a la venta a través de moradillosfestival.es.

Temas

Préjano

Música