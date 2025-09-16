LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Foto de archivo del Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada. Laura Lezana

Denuncian «el bloqueo» para negociar la relación de empleados locales en Santo Domingo

Los sindicatos califican de «arrogante y prepotente» la actitud de Raúl Riaño, alcalde del Ayuntamiento de la localidad

Laura Lezana

Laura Lezana

Martes, 16 de septiembre 2025, 08:17

Los sindicatos UGT y CSIF han denunciado la «paralización absoluta» de la negociación de la RPT (Relación de Puestos de Trabajo) en el Ayuntamiento de ... Santo Domingo de la Calzada. «Nos enfrentamos a un escenario de absoluta parálisis, propiciado por la falta de interés y compromiso del alcalde Raúl Riaño. Sin duda, él es el máximo responsable y su falta de iniciativa, de planificación y de voluntad política para resolver la situación resulta evidente», han explicado. Han comentado que durante la actual legislatura «solo» se han convocado siete Mesas Generales de Negociación, «un dato que evidencia el nulo interés de la Corporación municipal en avanzar en la elaboración de la RPT».

