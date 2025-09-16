Denuncian «el bloqueo» para negociar la relación de empleados locales en Santo Domingo

Los sindicatos UGT y CSIF han denunciado la «paralización absoluta» de la negociación de la RPT (Relación de Puestos de Trabajo) en el Ayuntamiento de ... Santo Domingo de la Calzada. «Nos enfrentamos a un escenario de absoluta parálisis, propiciado por la falta de interés y compromiso del alcalde Raúl Riaño. Sin duda, él es el máximo responsable y su falta de iniciativa, de planificación y de voluntad política para resolver la situación resulta evidente», han explicado. Han comentado que durante la actual legislatura «solo» se han convocado siete Mesas Generales de Negociación, «un dato que evidencia el nulo interés de la Corporación municipal en avanzar en la elaboración de la RPT».

Según han señalado, la última convocatoria formal se produjo el 25 de julio de 2025, mediante un correo electrónico del propio alcalde en el proponía la fecha del 10 de septiembre para la siguiente mesa general.

«Sin embargo, de manera sorprendente y totalmente informal, el día 9 de septiembre, el alcalde comunicó verbalmente a algunos delegados que la reunión quedaba suspendida, mostrando una actitud arrogante y prepotente», han manifestado.

Además, como han continuado explicando, otros representantes sindicales se enteraron por terceras personas y a día de hoy desconocen si habrá una nueva convocatoria. «Un comportamiento autoritarista e inadmisible que demuestra el desprecio hacia los representantes de los trabajadores».

Debido a esta situación, han denunciado que «el caos» se refleja en varios servicios municipales como en la saturación de las oficinas generales; el departamento de Urbanismo prácticamente paralizado; el puesto de Intervención funcionando con una sola persona; las plazas vacantes durante los últimos años; o la designación durante 23 días de una auxiliar administrativa como secretaria accidental. «Una decisión que ilustra el desgobierno y la improvisación en la gestión del personal».

Por todo lo expuesto, desde CSIF y UGT han exigido al edil que asuma su responsabilidad, convoque de inmediato la Mesa General de Negociación y presente un calendario real y vinculante para la aprobación de la RPT. «No toleraremos más dilaciones ni decisiones unilaterales que pongan en riesgo el funcionamiento de los servicios públicos y los derechos de la plantilla», han concluido.