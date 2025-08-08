LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

'El bosque encantado' de La Ronda obtuvo el primer premio del concurso de carrozas de Rincón de Soto. Sanda

Rincón reluce con sus carrozas

El concurso y desfile, que ganó La Ronda, contó con treinta y tres participantes, cuatro comparsas y dos coches

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Viernes, 8 de agosto 2025, 23:01

El concurso y desfile de carrozas, comparsas y coches de cuadrilla es uno de los acontecimientos más populares y con mayor seguimiento (tanto por participantes ... como por público) de la fiestas de la Virgen de Carravieso en Rincón de Soto. A las 19.00 horas comenzó el recorrido, en el que hubo unas 700 personas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

