Rincón reluce con sus carrozas

El concurso y desfile de carrozas, comparsas y coches de cuadrilla es uno de los acontecimientos más populares y con mayor seguimiento (tanto por participantes ... como por público) de la fiestas de la Virgen de Carravieso en Rincón de Soto. A las 19.00 horas comenzó el recorrido, en el que hubo unas 700 personas.

La imaginación y el esfuerzo no faltó en este evento que cumplió cuarenta y seis ediciones en las fiestas patronales (al principio se realizaron otras dos, las primeras, en las de la juventud). Algunas cuadrillas llevan preparando sus propuestas varios meses, y este viernes volvió a llenar la travesía del pueblo de alegría, buen ambiente y rivalidad.

'El camaleón' de El Control se llevó el segundo premio. Sanda 'El mundo de Peter Pan' de La Media Docena, tercera. Sanda 'Toy Story' de La Traición se hizo con el cuarto puesto. Sanda 'El comic' de Destrampe logró la quinta posición. Sanda 'Jurasic Park' de la cuadrilla El Porrón. Sanda 1 /

Desfilaron veintiocho carrozas de adultos (mayores de 18 años) y la de los representantes. 'El bosque encantado' de La Ronda ganó los 1.000 euros del primer premio; 'El camaleón' de El Control, 900 del segundo; 'El mundo de Peter Pan' de La Media Docena, 800 del tercer puesto; 'Toy Story' de La Traición se llevó 700 al quedar cuarto; y 'El comic' de Destrampe, 600 por ser quinto. A partir del sexto, el Ayuntamiento reparte hasta 500 euros a cada una. Hubo otras cinco juveniles (hasta 17 años), que recibieron hasta 400 euros cada una. Las comparsas y coches de adultos tenían hasta 175 por participar y hasta 100 las infantiles. Hubo cuatro comparsas y dos vehículos.

Día de los Mayores

La tercera jornada está dedicada este sábado a los mayores. A las 11.00 asistirán a una salve y recordatorio en la iglesia. Después tendrán un homenaje con Rincón Canta en el cine. En la avenida Príncipe Felipe se llevará a cabo una exhibición de gigantes y cabezudos y Strapalucio animará el vermú. A las 15.30 la Peña La Ojera organizará trivial para sus socios.

A las 17.30 se celebrará un encierro y, a continuación, recortes con anillas y vaquillas en el ruedo portátil. En la plaza de la iglesia se representará El grumete Manolete y actuará Improvisando. Los niños disfrutarán con los carretones con el club de pádel, a las 21.00 en la calle Ancha. La plaza de toros acogerá una fiesta con djs a las 00.00 y la orquesta Vértigo Revolution tocará a esa hora en la plaza Gallaza. Por último, La Pacheca hará un pasacalles.