Las autoridades aprecian la recién restaurada torre de la iglesia de San Martín de Nestares. G.L.R.

Restaurada la torre de la iglesia de Nestares tras haber recibido el impacto de un rayo

El alcalde camerano, Francisco Javier Hurtado, valora el cambio en la estructura más visible templo, «de estar casi hundido a estar en condiciones, ahora está perfecta»

Diego Marín A.

Diego Marín A.

Logroño

Lunes, 25 de agosto 2025, 13:51

La iglesia de San Martín de Nestares vuelve a lucir gracias a unas obras de restauración realizadas en base al convenio 2023-2024 entre el Gobierno de La Rioja y la Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño. El Ejecutivo regional ha sufragado el 85% de un presupuesto total de 40.000 euros en este templo del siglo XVI, construido en mampostería y sillarejo, y con una peculiar piedra de toba. Un rayo había afectado a la cúpula, donde se apreciaban agujeros y provocaba el desprendimiento de piedras, por lo que la restauración era necesaria no solo por la conservación del patrimonio, también por seguridad.

«De estar casi hundida a estar en condiciones, como está ahora de matizada, es un gran cambio, algo bueno. Ahora está perfecta», describe el alcalde de Nestares, Francisco Javier Hurtado. Y más con la reciente pérdida de la torre de la iglesia de Viguera, aunque el alcalde aclara que «es diferente, lo de aquí fue por un rayo». A lo largo de los últimos meses se ha restaurado la torre, elemento arquitectónico expuesto a las condiciones climáticas.

Los trabajos realizados han consistido en el descamado y limpieza de las juntas deterioradas de la torre, picado de morteros inadecuados, retacado de juntas, restitución de sillar moldurado en cornisa y sellado de grietas y fisuras. Además, durante el desarrollo del proyecto se ha rehabilitado la bola, la cruz y la veleta con los que contaba la torre de tres cuerpos. Con motivo de las fiestas de San Bartolomé, el presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, visitó el pasado domingo Nestares junto al consejero de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía, Alfonso Domínguez, y el director general de Cultura, Roberto Iturriaga. Y allí les recibió el alcalde de la localidad.

En Nestares también se ha arreglado la ermita de la Virgen del Manojar, en ese caso gracias a una subvención de la Orden de Ermitas, otra herramienta que el Ejecutivo regional ofrece a los Ayuntamientos para proteger los edificios y elementos patrimoniales de La Rioja. Mediante la Orden de Ermitas 2022-2023 el Gobierno regional aportó 11.719,93 euros de los más de 18.000 euros del coste total del proyecto de restauración de la ermita de la Virgen del Manojar.

Anteriormente, en este mismo templo, se reparó la cubierta, que presentaba numerosos desperfectos, generando filtraciones en el interior del edificio. Entonces se ejecutó un proyecto valorado en 39.864,66 euros, asumido en un 66% por el Gobierno riojano.

