La Rioja impulsa la reforma de los baños y vestuarios del albergue juvenil de Ezcaray Los trabajos, que han requerido una inversión de 124.600 euros, se han centrado en la remodelación de los dos espacios dotacionales, que cuentan con seis duchas, seis cabinas inodoras y doce lavabos en cada uno de ellos

El Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, ha invertido 124.599,75 euros para llevar a cabo la reforma integral de los baños y vestuarios de El Molino Viejo, el albergue juvenil que gestiona el Instituto Riojano de la Juventud (IRJ) en Ezcaray y que entró en servicio en el año 2009.

El director general de Deporte, Diego Azcona, ha visitado junto al director del IRJ, Juan Diego Alcaide; y el alcalde de la citada localidad, Diego Bengoa, el resultado de unos trabajos que se han centrado en la remodelación de los dos espacios dotacionales, que cuentan con seis duchas, seis cabinas inodoras y doce lavabos en cada uno de ellos.

Según ha informado el Ejecutivo regional, se ha intervenido sobre el edificio donde se encuentran ambos servicios -construido en la década de los ochenta-, que ha sido objeto de diversas actuaciones y reformas pero que demandaba ya una intervención global para lograr una mayor funcionalidad al mejorar la accesibilidad y salubridad de los espacios. Según el informe redactado por los técnicos, también requería de un mayor nivel de confort, al haberse instalado un nuevo sistema de calefacción y ventilación; y de una reducción del coste energético, al incorporar medidas de aislamiento térmico como la sustitución de las carpinterías.

La renovación de acabados, instalaciones y equipamiento en los vestuarios completa el listado de trabajos llevados a cabo junto al revestimiento de azulejos de paredes y pintura en los falsos techos, el uso de pavimentos con especial resistencia a resbaladicidad y la sustitución de la carpintería exterior, realizada en aluminio, e interior.

De manera paralela se ha procedido a la modernización de la instalación de electricidad e iluminación, que se adapta a las actuales medidas de ahorro energético mediante sistemas de encendidos individualizados por espacios y nuevas iluminarias.

Y en última instancia se ha procedido a la incorporación de una nueva red de calefacción y ventilación que incorpora la canalización de la caldera hacia nuevos radiadores y de un equipo de ventilación dotado de cuatro bocas de extracción en cada vestuario, cuya puesta en marcha se realiza mediante un sensor de humedad.

Más de 6.000 pernoctaciones

El edificio del albergue juvenil tiene capacidad para 60 personas, alojadas en habitaciones triples que se distribuyen en dos plantas que cuentan con sus correspondientes baños y lavabos, además de varias zonas comunes (comedor y sala principal, sala de ático, cocinas y despensas).

En la zona de acampada pueden alojarse hasta 72 personas distribuidas en 6 cabañas de 12 plazas cada una. Dispone de un edificio reservado para usos múltiples que sirve, tanto como comedor, como espacio para la realización de actividades, y de otro módulo equipado con vestuarios y baños.

Con toda esa dotación, El Molino Viejo cuenta con instalaciones que se adaptan a las diferentes tipologías de las estancias solicitadas por los hospedados y es utilizado durante la temporada de verano por el Instituto Riojano de la Juventud que programa en él campamentos para jóvenes de La Rioja y otras comunidades autónomas, en el marco de la política de intercambios de jóvenes e instalaciones promovida por el IRJ en colaboración con los departamentos de juventud de las mismas.

Durante el pasado año, sus instalaciones fueron utilizadas por 2.320 personas divididas en 52 grupos (8 han sido campamentos del IRJ, 4 celebrados en la zona de acampada y cabañas con 177 participantes) que han supuesto 6.120 pernoctaciones, cifras muy similares a las que se están contabilizando en la presente temporada de 2025.