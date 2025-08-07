Mucho público en Los Milagros del Santo

Santo Domingo de la CalzadaMucho público en Los Milagros del Santo
Este viernes continúa el segundo de los pases, que concluirán este domingo, todos ellos en el claustro y con inicio a las 22.00 horas
Jueves, 7 de agosto 2025, 23:02
El claustro del convento de San Francisco de Santo Domingo de la Calzada acogió este jueves la primera de las representaciones de Los Milagros ... del Santo, en una noche en la que vecinos y visitantes se animaron a disfrutar de la historia que narra la vida de Domingo y el nacimiento así de la ciudad.
Este viernes continúa el segundo de los pases, que concluirán este domingo, todos ellos en el claustro y con inicio a las 22.00 horas. Las entradas se pueden adquirir en la oficina de Turismo en horario de 11.00 a 14.00 horas y en la página web entradium.com por un precio de 10 euros.
