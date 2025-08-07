LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Santo Domingo de la Calzada

Mucho público en Los Milagros del Santo

Este viernes continúa el segundo de los pases, que concluirán este domingo, todos ellos en el claustro y con inicio a las 22.00 horas

Jueves, 7 de agosto 2025, 23:02

El claustro del convento de San Francisco de Santo Domingo de la Calzada acogió este jueves la primera de las representaciones de Los Milagros ... del Santo, en una noche en la que vecinos y visitantes se animaron a disfrutar de la historia que narra la vida de Domingo y el nacimiento así de la ciudad.

