El PSOE denuncia que la gestión del PP «dificulta» el trabajo en el centro de salud

Laura Lezana Domingo, 24 de agosto 2025, 15:18 Comenta Compartir

El PSOE de Ezcaray denuncia el «despropósito y la falta de respeto» que el equipo de gobierno del PP muestra hacia el trabajo de los sanitarios del centro de salud de Ezcaray. «De nuevo, el alcalde, Diego Bengoa, vuelve a permitir que se instale toda la batería de urinarios del festival Ezcaray Fest que se celebra este fin de semana frente a la puerta del centro de salud», explican desde el grupo.

De esta manera, añaden que se bloquea la rampa de acceso al centro de salud para camillas, sillas de ruedas y personas con movilidad reducida. «Incluso han llegado a colocar un cartel que advierte de que si se necesita usar la rampa de acceso al centro de salud, que se avise a los miembros de seguridad del festival. Pensamos que esta forma de actuar es vergonzosa y lamentable», concluyen.