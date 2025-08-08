LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

CASALARREINA

Patatas a la riojana en Casalarreina

María Caro

María Caro

Viernes, 8 de agosto 2025, 08:21

Casalarreina celebrará mañana sábado el concurso de patatas a la riojana 2025 en la plaza Icona. Los premios irán desde los 200 euros del primer clasificado a los 100 y trofeo del tercero. Las inscripciones permanecerán abiertas hasta hoy en el Ayuntamiento, en horario de 08.00 a 15.00 horas. El Consistorio facilitará 5 kilos de patatas a cada cuadrilla así como mesas y sillas.

