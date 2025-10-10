Obras para recuperar el barrio de las bodegas de Pipaona de Ocón

El Ayuntamiento de Ocón licita la segunda fase de la urbanización de la Travesía Bodegas de Pipaona por 54.572,21 euros (IVA incluido) y ... un plazo de ejecución de tres meses. Los interesados pueden presentar sus ofertas hasta el 22 de octubre a las 23.59 horas en el Consistorio. Esta actuación forma parte del Plan General de Obras y Servicios de La Rioja para 2025-2026.

Se trata de un tramo del suelo urbano entre el final del casco tradicional en la parte alta del pueblo y la zona de bodegas en la zona superior que comunica ambos espacios. Habitualmente se utiliza para pasear y para el tránsito de vehículos que acuden a las casillas de recreo y también a alguna vivienda.

La memoria del proyecto, redactada por el arquitecto Carlos Jiménez Arévalo, recoge la intervención al comienzo de la travesía en la que anteriormente se realizaron trabajos de contención del terreno con una escollera. Está previsto finalizar la urbanización sustituyendo el pavimento en mal estado y ampliando la anchura, además de colocar instalaciones y mobiliario urbano. En el final de la travesía se actuará de la misma forma para revertir el abandono que ha sufrido desde hace años y con el objetivo de recuperar el uso de las bodegas y el interés de los vecinos por este lugar. Incluye la instalación de canalizaciones para las redes de saneamiento y abastecimiento y la creación de zonas estanciales, de descanso. El inicio de la Travesía Bodegas, tendrá un mirador con bancos para disfrutar del paisaje, aprovechando la superficie generada con la escollera.