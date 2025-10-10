LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Travesía Bodegas de Pipaona de Ocón. CARLOS JIMÉNEZ

Obras para recuperar el barrio de las bodegas de Pipaona de Ocón

El Ayuntamiento licita la segunda fase de la urbanización de la Travesía Bodegas por 54.572 euros y un plazo de tres meses

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Viernes, 10 de octubre 2025, 08:05

Comenta

El Ayuntamiento de Ocón licita la segunda fase de la urbanización de la Travesía Bodegas de Pipaona por 54.572,21 euros (IVA incluido) y ... un plazo de ejecución de tres meses. Los interesados pueden presentar sus ofertas hasta el 22 de octubre a las 23.59 horas en el Consistorio. Esta actuación forma parte del Plan General de Obras y Servicios de La Rioja para 2025-2026.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Mientras unos me agarraban y se reían, otros me rajaban con un cúter»
  2. 2 El Mercadona de Villamediana ya tiene fecha de apertura
  3. 3

    Adiós al Brieva, un clásico de la noche logroñesa
  4. 4

    Garnica propone a su plantilla parar un día a la semana hasta final de año por la caída de pedidos
  5. 5 ¿Tienes algo roto en casa? Esta gente te lo arregla (gratis) mañana
  6. 6 Cómo conseguir los bonos de lectura de 10 euros par alas librerías riojanas
  7. 7 La empresa navarra Frilac adquiere la firma riojana Sercal 10 y la actividad de Domingo Navajas
  8. 8

    Una gigantesca explosión en una fábrica de armamento deja varios muertos en Tennessee
  9. 9 Faro inaugura su nueva sede en Logroño, «para trabajar más y mejor» por las familias de menores con cáncer
  10. 10 Logroño bajará medio punto el IBI pero agua y basuras vuelven a subir otro 2,7% en 2026

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Obras para recuperar el barrio de las bodegas de Pipaona de Ocón

Obras para recuperar el barrio de las bodegas de Pipaona de Ocón