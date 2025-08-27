Nueva Marcha por las Aldeas de Ojacastro el sábado 6 de septiembre

María Caro Miércoles, 27 de agosto 2025, 08:46 Comenta Compartir

La Marcha por las Aldeas de Ojacastro regresa el 6 de septiembre, consolidándose como un evento destacado para senderistas y personas aficionadas a la naturaleza. Esta jornada deportiva une el ejercicio físico con la tradición y la convivencia entre quienes participan.

Comenzará a las 8.00 de la mañana y abarcará un trayecto de 21 kilómetros con una dificultad media. A lo largo del recorrido, los participantes atravesarán parajes de la Sierra de La Demanda, pasando por lugares emblemáticos como el Refugio de Zabárrula, la Ermita de la Trinidad y Masoga. El itinerario resulta un auténtico mosaico de paisajes, historia y patrimonio natural.

El evento está organizado por la Asociación Amigos de Ojacastro, en colaboración con el Ayuntamiento, asociaciones locales y varias entidades patrocinadoras. La participación está limitada a 350 personas. El precio de inscripción es de 15 euros hasta el 3 de septiembre y de 20 euros el mismo día de la marcha. Incluye una camiseta conmemorativa, dos avituallamientos, comida y seguro. Las acreditaciones se podrán recoger el 5 de septiembre, desde las 20.00 hasta las 22.00 horas en El Fielato, o bien una hora antes de la salida, el mismo día de la prueba.

