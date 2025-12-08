Nómada organiza el día 13 en Autol la hoguera de Santa Lucía y el 14 la proyección de un documental

La Asociación Cultural y Social Nómada de Autol organiza este viernes la tradicional hoguera de Santa Lucía a partir de las 19.00 horas ... en el patio interior de la calle El Cubo, donde está su sede.

Desde las 20.00 habrá música en directo con el cantautor de Rincón de Soto Daniel Subero, reparto de patatas, asadas, castañas, ajos, tostadas, huevos y otras propuestas.

Por otro lado, Nómada propone acudir el sábado 13 de diciembre, a las 19.00 horas, al auditorio municipal con motivo de la proyección del vídeo documental 'Ruta teatralizada de la historia de Autol', como homenaje al maestro José Ignacio Hernández. Carlos Marín se encarga de la producción y edición de este audiovisual basado en la ruta teatralizada que se llevó a cabo hace dos años con ayuda del grupo catón Candilejas en recuerdo del citado profesor.