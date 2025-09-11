Leza acoge este domingo la trigésima edición de la Fiesta de la Vendimia

Un niño echa la uva para su posterior pisado en la Fiesta de la Vendimia.

Marta Hermosilla Garrido Jueves, 11 de septiembre 2025

Rioja Alavesa se viste de gala este domingo 14 de septiembre para celebrar una de sus citas más emblemáticas: la Fiesta de la Vendimia, que este año alcanza su trigésima edición. El municipio de Leza será el anfitrión de un evento que reunirá a miles de visitantes en torno al vino, la cultura y las tradiciones de la comarca.

Con apenas 200 habitantes, Leza se prepara para multiplicar su población y festejar a lo grande en una jornada que combina el sabor de las raíces con el espíritu festivo. «Es un orgullo abrir las puertas de nuestro pueblo en un día tan especial, en el que celebramos con alegría y gratitud el fruto del trabajo en nuestras viñas, el sabor de nuestras tradiciones y el espíritu acogedor que nos define», ha destacado el alcalde, Ignacio Gallo.

PROGRAMA 10 30 horas. Actuación de grupos de danzas.

11 00. Pregón a cargo de Óscar de Marcos, pisado de la uva y cata del primer mosto.

12 00. Catas comentadas.

12 30. Torneo Aizkolaris.

14 00. Comida popular.

16 30. Partidos de pelota.

La fiesta comenzará a las 10.30 horas con la actuación de los grupos de danzas de Rioja Alavesa, antes de dar paso al pregón. Este año, el encargado de pronunciarlo será un invitado muy especial, el exfutbolista del Athletic Club y vecino de Laguardia, Óscar de Marcos, que pondrá voz al sentimiento colectivo de la comarca.

Tras sus palabras, llegará el pisado tradicional de la uva y la cata del primer mosto de la cosecha 2025, un rito simbólico que recuerda la esencia vitivinícola de la zona. En este acto participan 19 parejas de niños y niñas, representantes de cada municipio, que portan los racimos recogidos en sus viñedos y los depositan en la prensa para extraer el primer jugo.

A continuación, se abrirá un recorrido enológico en el que los asistentes podrán degustar los vinos de los distintos municipios que conforman Rioja Alavesa. Para ello, habrá que adquirir una copa, con el logo turístico de la comarca serigrafiado, por un total de 10 euros que servirá para degustar un total de cinco vinos. Para quienes quieran profundizar más, el divulgador Mikel Garaizabal dirigirá una cata de vinos de Leza, acompañada por la degustación de la tarta Fiesta de la Vendimia.

El programa festivo se completa con el Gran Torneo de Aizkolaris, la comida popular, partidos de pelota, música, pasacalles, juegos infantiles y un mercado de artesanía y productos agrarios.