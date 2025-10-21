LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Acera en mal estado en la calle Río Ebro de Lardero. Sonia Tercero

Licitado el arreglo de calzadas y aceras del casco urbano de Lardero por 273.616 euros

Las vías en las que se intervendrá con reasfaltado y reparación de blandones y baches son las avenidas de Navarrete, Juan Carlos I y San Marcial, las calles Fermín Gurbindo y Río Ebro y el barrio de Bodegas

Diego Marín A.

Diego Marín A.

Logroño

Martes, 21 de octubre 2025, 07:57

Comenta

El Ayuntamiento de Lardero ha licitado por 273.616,36 euros (IVA incluido) y dos meses de plazo las reparaciones de calzadas y aceras del casco urbano. En concreto, las víasen las que se intervendrá son las avenida de Navarrete, Juan Carlos I y San Marcial, las calles Fermín Gurbindo y Río Ebro y el barrio de Bodegas. El grueso de las intervenciones consiste en el reasfaltado de los viales, así como en la reparación de los blandones existentes. También se ejecutarán nuevos pasos de peatones elevados y se sustituirá el pavimento de las aceras, además de intervenir en el arbolado. En cada una de las calles se procederá a realizar una intervención diferente, en función de las características de la misma y de los requerimientos de la propiedad, aunque como intervención, en la mayoría de ellas, destaca el reasfaltado y la reparación de los blandones y grandes baches.

Aunque el plazo de ejecución de la obra es de dos meses, el plazo de garantía será de un año. No obstante, el pliego de condiciones contractuales establece que si se produjera un retraso «por motivos no imputables al contratista», se concedería una prórroga. Y no se contemplan modificaciones pero «se tendrá en cuenta que no supone modificación el exceso de medición de hasta el 10% del precio de las obras».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una calagurritana en un pueblo de Soria tras un incendio de su vivienda
  2. 2

    Lo tradicional no pasa de moda
  3. 3 Detenido un hombre que vendía drogas a menores en su domicilio de Logroño
  4. 4 Todos los anuncios del alcalde: de las 100 viviendas de alquiler protegido al centro comunitario y juvenil de Madre de Dios
  5. 5 Este fin de semana se cambia la hora para entrar en el horario de invierno: ¿dormiremos más o menos?
  6. 6

    La ascendencia riojana de Juan Ramón Jiménez
  7. 7

    «Nadie se suicida con seis puñaladas profundas en el cuerpo», apunta la Fiscalía
  8. 8

    La cadena Bestprice será la encargada del proyecto de hotel que se tramita en el antiguo Casino
  9. 9

    Escobar confirma la adquisición de los dos edificios de Comandancia
  10. 10 El PSOE propondrá a Andreu para sustituir a Fernández Vara en la Mesa del Senado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Licitado el arreglo de calzadas y aceras del casco urbano de Lardero por 273.616 euros

Licitado el arreglo de calzadas y aceras del casco urbano de Lardero por 273.616 euros