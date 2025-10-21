Licitado el arreglo de calzadas y aceras del casco urbano de Lardero por 273.616 euros Las vías en las que se intervendrá con reasfaltado y reparación de blandones y baches son las avenidas de Navarrete, Juan Carlos I y San Marcial, las calles Fermín Gurbindo y Río Ebro y el barrio de Bodegas

Diego Marín A. Logroño Martes, 21 de octubre 2025, 07:57

El Ayuntamiento de Lardero ha licitado por 273.616,36 euros (IVA incluido) y dos meses de plazo las reparaciones de calzadas y aceras del casco urbano. En concreto, las víasen las que se intervendrá son las avenida de Navarrete, Juan Carlos I y San Marcial, las calles Fermín Gurbindo y Río Ebro y el barrio de Bodegas. El grueso de las intervenciones consiste en el reasfaltado de los viales, así como en la reparación de los blandones existentes. También se ejecutarán nuevos pasos de peatones elevados y se sustituirá el pavimento de las aceras, además de intervenir en el arbolado. En cada una de las calles se procederá a realizar una intervención diferente, en función de las características de la misma y de los requerimientos de la propiedad, aunque como intervención, en la mayoría de ellas, destaca el reasfaltado y la reparación de los blandones y grandes baches.

Aunque el plazo de ejecución de la obra es de dos meses, el plazo de garantía será de un año. No obstante, el pliego de condiciones contractuales establece que si se produjera un retraso «por motivos no imputables al contratista», se concedería una prórroga. Y no se contemplan modificaciones pero «se tendrá en cuenta que no supone modificación el exceso de medición de hasta el 10% del precio de las obras».