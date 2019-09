«Si no puedo hacer deporte, hasta me cambia el carácter» Riaño, junto a su compañero Jesús Celada, entrando en meta / L.R. Fernando Riaño Campeón del mundo de duatlón. El jarrero afirma que su compañero Jesús Celada hizo una gran lectura de la carrera que valió el triunfo ÓSCAR SAN JUAN Jueves, 19 septiembre 2019, 10:29

Fernando Riaño es director de Responsabilidad Social Corporativa y relaciones institucionales en el grupo social ONCE y presidente de Servimedia, pero, además, el jarrero tiene una faceta deportiva de altura que le ha llevado a ser campeón del mundo de duatlón de larga distancia y lo ha hecho con Jesús Celada, el hombre que le acompaña en su práctica deportiva porque el jarrero sufre una deficiencia visual grave.

- ¿Cómo se siente tras haber conseguido este triunfo?

- Estamos muy contentos. Ahora que han pasado unos días, y que lo hemos asimilado, lo estamos disfrutando más que en el momento en que terminó la prueba.

- Y repite título, ¿pensó que podría volver a conseguir el mundial?

- Con Javier García hemos ganado cuatro copas del mundo y un mundial de triatlón cross. El año pasado fue la primera vez que participamos en larga distancia y era un mundo nuevo para nosotros. Cuando salimos a competir, salimos a ganar, pero cada vez está más complicado hacerlo. Hay gente muy joven que va muy rápido, y todo se complica. No estaba en nuestros planes ganar, pero tampoco lo podíamos descartar. Hay que reconocer que mi compañero de tándem, Jesús Celada, hizo una gran lectura de la carrera, y esto nos dio la opción de ganar.

- La prueba duró nueve horas, ¿fue muy duro anímicamente?

- Hubo momentos muy duros para mí, para mi compañero y para ambos. Hemos entrenado todo lo que hemos podido para prepararnos tanto física como mentalmente. Esta es una prueba donde ir bien de cabeza influye muchísimo. Tenemos un lema escrito en el tándem, que surgió en su día con Javier y que continúa ahora también. Cuando ganamos el primer campeonato de España, y para que no se nos olvidara de dónde veníamos, escribimos el lema H H H, que significa humildad, humanidad y humor. Sin humor, por ejemplo, no hubiéramos sido capaces de superar los momentos malos que tuvimos durante la carrera.

-¿Es muy difícil compaginar deporte, familia y trabajo?

- Esto es, sin duda, lo más complicado. Es difícil sacar tiempo en el día a día para poder entrenar bien. Esto requiere también mucha disciplina de horarios y organización y, sobre todo, requiere alargar mucho el día, madrugando o trasnochando.

- ¿Qué significan para usted las figuras de Javier García y ahora Jesús Celada?

- Siempre digo que he tenido mucha suerte por encontrarme con toda la gente que me ha podido ayudar. Es gente increíble de la que no paro de aprender. La figura del guía es imprescindible, fundamental, y en mi caso va más allá del ámbito deportivo, porque somos muy amigos. Para que te hagas una idea, Javier, que fue mi compañero de tándem, pero que seguimos entrenando juntos, es el padrino de nuestra hija pequeña.

- ¿Cómo consigue tener tanta fuerza mental para superar todos los obstáculos?

- Por supuesto, con el apoyo de mi familia. También he tenido la suerte de formarme bajo la inspiración de grandes campeones riojanos como Anacleto Jiménez, Carlota Castrejana, Mario Repes, Titín o el malogrado Álvaro Fernández

- ¿Qué significa el deporte para usted?

- El deporte me ha acompañado desde que tengo uso de razón. Siempre me ha gustado tener retos deportivos. La evolución de mi discapacidad ha determinado cómo he tenido que hacer deporte y, aunque he podido tener ciertos obstáculos, el deporte siempre ha estado presente en mi vida. Si no puedo hacer deporte, la verdad es que me cambia el carácter. Hace poco leía una frase José Antonio Corbalán, que decía que el deporte es la medicina más barata y una garantía de éxito de la felicidad. Mis pensamientos van en esta línea. También me gustaría añadir que en España el desarrollo y la normalización del deporte para personas con discapacidad, se produce sobre todo gracias a organizaciones como la ONCE, el Comité Paralímpico y el CERMI. En el deporte, como en la vida, es más importante la capacidad que la discapacidad.

- ¿Acudirá a los Juegos Paralímpicos de Tokio?

- Yo creo que unos Juegos requieren preparación exclusiva y, en nuestro caso, tenemos muy claro y, por supuesto, asumido, que no es posible. Para nosotros, el deporte es un hobby.