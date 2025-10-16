Las obras del frontón de El Ferial de Haro se prolongarán hasta el 28 de noviembre

María Caro Jueves, 16 de octubre 2025, 08:01

El fin de las obras del polideportivo de El Ferial de Haro se retrasa. La Junta de Gobierno local dio luz verde a la solicitud de prórroga del contrato de obra de reforma por parte de la empresa Calidad, Organización y Vivienda SL, hasta el próximo 28 de noviembre –la fecha anterior era el 13 de octubre–, aludiendo a «varios motivos expuestos en el escrito presentado», como refleja el documento de la Junta de Gobierno.

Como explica el texto, «la presente prórroga no supondrá en ningún caso la revisión de precios del contrato».

Una vez acabados los trabajos, jugarán en el frontón partidos los diferentes clubes deportivos de Haro, algunos de los cuales en la actualidad entrenan en las instalaciones del instituto. Los trabajos de reforma del frontón cuentan con un presupuesto superior a los 530.000 euros.

