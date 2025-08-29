LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Haro

Luis Fernández de Pinedo gana el concurso de piropos a la Virgen de La Vega

M. C.

HARO.

Viernes, 29 de agosto 2025, 08:15

La Cofradía de Nuestra Señora la Virgen de la Vega de Haro anunció a los ganadores del LI Concurso de Piropos a la Virgen de la Vega, en sus diferentes categorías.

En la categoría de adultos, el primer premio ha sido para José Luis Fernández de Pinedo, de Vitoria, por el piropo titulado 'Piropo en el Año Jubilar'.

El segundo ha recaído en Casilda Berdonces Pascual, de Haro, con 'Lo que sale del corazón', y el tercero para Ernesto Tubía Landeras, de Haro, con 'De mis labios nace'.

En la categoría benjamín el primer premio ha sido para Lucía Ortiz Desolórzano Viribay, seguida de Olivier Iburo Jiménez y Martina Barquín.

En la categoría alevín, la primera clasificada ha sido India Navarro Gordo, la segunda Vega Rosales Sáenz de Cenzano, y el tercero para Anna Rodríguez Karpiel.

En la categoría infantil, el ganador del primer premio es Pablo Llantero de la Fuente, el del segundo Isabella Martínez Ospino y el tercero para Marcos Grandival Zanza.

En la categoría juvenil, los ganadores del concurso han sido Álex Antolín García, seguido por Iván García Valgañón y Naia Leiva Hageman.

