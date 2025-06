Ecologistas en Acción alerta de que el Gobierno de La Rioja rechaza la protección de los álamos centenarios de Haro

María Caro Miércoles, 25 de junio 2025, 11:13 Comenta Compartir

Hace veinte días, Ecologistas en Acción de Haro alertaba de la tala inminente de los álamos centenarios situados en la margen derecha de la Avenida Bretón de los Herreros de Haro. Según han podido saber, los árboles quedarían afectados por el proyecto de mejora de la carretera LR-202 que conecta la ciudad con Anguciana y que ha sido encargado por la Consejería de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación del Gobierno de La Rioja.

«En respuesta a la preocupación de los ciudadanos jarreros y ante la falta de información pública, Ecologistas en Acción de Haro realizaron un escrito dirigido al Gobierno de La Rioja y al Ayuntamiento de la localidad para solicitar información al respecto y pedir que se evite la retirada de los árboles centenarios en pro del beneficio que estos aportan a la ciudadanía», explican a través de un comunicado. Al igual que en otras ocasiones, en las que el colectivo ha solicitado información sobre proyectos que afectarían de alguna manera al patrimonio natural de la ciudad (como el proyecto de remodelación de la zona de El Ferial que tendría su efecto sobre el río Tirón), la petición de información continúa sin respuesta.

Por ello, vecinos y miembros del colectivo iniciaron la campaña «No a la tala» colocando una serie de carteles en los árboles en los que se citan los beneficios que aportan a la ciudad y el riesgo que supone su eliminación.

En un intento por garantizar al menos la conservación de los ejemplares más valiosos y considerando que cumplen con los criterios de protección, la pasada semana el colectivo solicitó a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de La Rioja la inclusión de los doce álamos centenarios en el Catálogo de Árboles Singulares. Sin embargo, ésta fue denegada en menos de veinticuatro horas con argumentos carentes de rigor.

En primer lugar, alegan que en dicho catálogo ya existen ejemplares de álamo blanco (Populus alba) cuando la Ley 2/1995, de Protección y Desarrollo del Patrimonio Forestal no establece ningún cupo que evite proteger a varios árboles de la misma especie. En segundo lugar, consideran que la esperanza de vida de estos árboles es demasiado corta como para protegerlos, siendo la media de unos 150 años y pudiendo llegar a los 400 años. Esto no es un argumento si consideramos que a estos ejemplares les puede quedar como mínimo un tercio de su vida y que su gran porte les dota de gran capacidad para captar de CO2, retener el agua y regular la temperatura de la ciudad. También han alegado que el desprendimiento de ramas de los árboles antiguos puede suponer un peligro, el cual creemos firmemente que se corrige mediante el correcto mantenimiento y la poda de ramas deterioradas, y no autorizando la muerte y eliminación de árboles sanos y vigorosos.

«Nos parece un error eliminar árboles grandes y sanos, de gran función ambiental y social, sin ningún argumento de peso, sin informar al vecindario y sin valorar la opinión pública. Estos grandes árboles no solo forman parte del paisaje urbano de nuestra localidad, sino que poseen una importante función al reducir los efectos de las cada vez más frecuentes olas de calor, como la que venimos sufriendo los últimos días. Valoramos muy positivamente la plantación de los árboles llevada a cabo por el ayuntamiento en las calles de la localidad el pasado invierno, pero además de plantar nuevos, necesitamos conservar los grandes ejemplares e islas verdes que ya tenemos, pues la madurez de la vegetación es la que potencia su función en la lucha contra la crisis climática».

Además, recordaron que su ubicación frente al Colegio Sagrado Corazón de Haro hace que desempeñen un papel crucial en la protección de la infancia, un grupo especialmente vulnerable frente a los efectos del calentamiento global. Desde el AMPA del colegio también han mostrado su preocupación y han admitido no saber nada acerca del futuro de los árboles. Por ello, creemos que el Ayuntamiento de Haro debería posicionarse a favor de preservar estos ejemplares para continuar con su labor de «Ciudad Amiga de la Infancia», título cuya renovación se aprobó en pleno el pasado marzo.

Desde Ecologistas en Acción de Haro solicitan al Gobierno de La Rioja que haga público el proyecto de mejora de la carretera LR-202 que amenaza los árboles y que estos sean integrados de forma respetuosa dentro del proyecto de mejora previsto. Así mismo, invitan también al equipo de Gobierno del ayuntamiento de Haro a defender el arbolado de la ciudad para una mejor calidad de vida de sus habitantes. Las actuaciones urbanísticas y de infraestructuras no pueden seguir desarrollándose al margen de criterios medioambientales responsables y sostenibles. Los árboles crecen lentamente por lo que no podemos permitirnos perder ni un ejemplar más.

Temas

Haro