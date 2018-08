Fiestas de Nalda: gallos y mucho más Los más pequeños tienen su abundante surtido de actos exclusivamente para ellos / L.R. Unos festejos muy variados para que todo el mundo se implique y disfrute FÉLIX DOMÍNGUEZ Nájera Martes, 14 agosto 2018, 14:16

La esencia de la fiesta en cualquier población reside en que la programación sea tan variopinta y atractiva que logre que todo el mundo se llegue a implicar y participando acabe disfrutando al máximo de la misma. Ese debe de ser el espíritu de quienes se ven en la obligación diseñar el programa. Dice el alcalde de Nalda, Daniel Osés, que la Corporación marca las pautas a grandes rasgos de lo que van a ser las fiestas de la localidad y que luego, a través de las reuniones de la comisión de Festejos, abierta a los vecinos, se acaba de dar el último toque a la misma atendiendo las sugerencias que se pueden asumir.

De esta manera vemos que en el programa hay actividades para todos los gustos y todas las edades, como debe de ser, dirán muchos. Tal vez la jornada más escueta sea la primera, teniendo en cuenta que el cohete se dispara por la tarde y casi a punto de llegar las primeras horas de la noche. Aún así, tras el chupinazo llega la intensidad con dos verbenas con orquesta y al final de la segunda Discomóvil.

Para el primer día completo, dedicado a la Virgen, la programación propone madrugar o haber trasnochado, con un chocolate a las 7.30 horas, que precederá al primer encierro de reses bravas. Tras éste, a reponer fuerzas con lomo con pimientos, para seguir con encierro simulado para los niños. Luego llegará la misa en honor a la Virgen, para cerrar la mañana con una paella popular animada musicalmente. Por la tarde, música variada, letanías de San Roque y presentación de los niños nacidos en el último año, con el desafió de bandas, concierto y macrodiscoteca como remate del día.

Por la festividad de San Roque, el día 16, los niños tienen doble sesión de hinchables, mañana y tarde, mientras que los mayores honrarán al patrón con misa y procesión. Las jotas y las verbenas completarán la jornada. Un día más tarde, San Roquito, volverá el encierro de reses bravas, para continuar con un torneo de juegos informáticos, así como una tarde pletórica de pelota en la que tanto las féminas como los hombres disputarán sus partidos. Disfraces infantiles y revista de variedades completarán el día.

Tras los gallos, el domingo 19 llegará otra de las actividades que están llamadas a convertirse en tradicionales, se trata del concurso de ranchos, con sus premios para los mejores y cerrado con la comida de los mismos. Al concluir ésta, se hará el entierro de la cuba y para los aficionados a la pelota, habrá partidos de chicas y de chicos.

Para que todo esto sea posible, son numerosos los voluntarios naldenses que ayudarán a que los actos se desarrollen a la perfección, comenzando por la Cofradía de Nuestra Señora de los Dolores, seguida de los Amigos de Islallana, el Grupo de mujeres, la Coral García Fajer, la Asociación de la Tercera Edad, la Ampa, 'Los Taitantos', y la Asociación Deportiva Nalda, todos desinteresadamente.

La carrera de gallos, el emblema de las fiestas

No todas las fiestas tienen un acto singular capaz no solo de emocionar a los locales y hacerles esperar con ansia cada año la llegada del festejo para disfrutar del mismo, sino también con el suficiente atractivo para hacer que las gentes de los alrededores y, en muchos casos, de mucho más lejos, se acerquen cada año a la localidad en cuestión para no perderse dicho acto.

En Nalda pueden presumir de disponer de ese acto único: se trata de la carrera de gallos, que ocupa prácticamente toda una jornada de su extenso programa de festejos. Será el día 18 de agosto cuando tenga lugar ese 'Día de los gallos', que arrancará a las 11.30 horas con la décimo tercera edición de la carrera de gallos infantil, una actividad que persigue, sobre todo, procurar que la tradición no se pierda y que los naldenses más pequeños se sientan vinculados con ella y de esa manera se pueda perpetuar.

Ya por la tarde, y en el mismo lugar donde se habrá realizado la carrera infantil, en el campo de fútbol, a las 18 horas llegará la gran cita con la carrera para jinetes adultos. Antes, a fin de enaltecer a otro animal imprescindible en la carrera, el caballo, tendrá lugar un desfile de doma de equinos, con el que el público podrá disfrutar como aperitivo de la carrera.

Después llegará la prueba en la que jinetes y amazonas deberán dilucidar cuál es el más diestro tratando de arrancar la cabeza al gallo (de plástico) acudiendo al trote de su montura. La jornada dedicada a los gallos tendrá su cierre con la tradicional cena en la que el pollo será el plato principal.

Programa de fiestas

Martes 14 de agosto

20.30: Disparo del cohete anunciador de las fiestas, seguido de pasacalles con la charanga 'Los Marchosos'. El Ayuntamiento sigue proponiendo un cohete limpio.

20.45: Degustación de zapatilla de jamón. Cofradía Nuestra Señora de los Dolores de Nalda.

21.00: Verbena de tarde con la orquesta Pasarela.

00.00: Verbena de noche con la orquesta Pasarela. Al finalizar, Discomóvil.

Miércoles 15 de agosto

7.30: Chocolatada a cargo de la AsociaciónAmigos de Islallana.

8.00: Encierro de reses bravas.

10.00: Degustación de lomo con pimientos. Colabora Grupo de mujeres.

11.30: Encierros simulados infantiles 'ElTorico'.

12.00: Cuestación contra el cáncer. Voluntarias de la AECC.

13.00: Misa solemne en honor a la Virgen, cantada por la Coral García Fajer.

14.00: Paella popular con música y animación.

18.30: Concierto de rancheras.

19.00: Pruebas de sonido.

19.30: Letanías de SanRoque y presentación de los niños nacidos en el año ante el Patrón. Imposición por parte del alcalde del pañuelo de fiestas.

20.00: Desafío de bandas y animación de DJ Dave Gómez.

00.00: Concierto Grupo Gallos.

2.00: Macrodiscoteca DJ Rubén BG, más artistas invitados.

Jueves 16 de agosto

11.00: Hinchables y juegos infantiles (Polideportivo Municipal).

12.30: Misa solemne en honor al patrón, cantada por la Coral García Fajer. Procesión y beso de la reliquia. A continuación se celebrará un concierto musical móvil, además del Festival del preñao organizado por 'Los Taitantos'. También habrá brindis en el Hogar de la Tercera Edad, organizado por la AsociaciónTercera Edad SanRoque.

16.30: Hinchables y juegos infantiles (Polideportivo Municipal).

18.00: Jotas.

20.00: Concierto de versiones del grupo Kresala.

00.00: Concierto de versiones del grupo Kresala. Al finalizar, Discomóvil.

Viernes 17 de agosto

8.00: Encierro de reses bravas.

10.00: Degustación de huevos con picadillo. Colabora Grupo de Mujeres.

11.00: Torneo E-Games. Inicio del torneo e inscripción y zona para los más pequeños. Reparto de zumos y bocadillo organizado por el AMPA.

17.30: Partidos de pelota en el frontón. Féminas, jóvenes promesas, promesas y estelar con Rodrigo y Cortabarría contra Picote II y Nicolás. Durante los partidos se harán rifas y sorteos por la AsociaciónDeportiva Nalda.

20.00: Concurso de disfraces infantiles.

00.00: Revista de variedades.

2.00: Chocolate con churros ofrecido por la CoralGarcía Fajer. A continuaciónDiscomóvil.

Sábado 18 de agosto

11.30: Carrera de gallos infantil en el antiguo campo de fútbol.

13.00: Encierro de reses bravas.

13.30: Hinchables para niños.

18.00: Desfile de doma de caballos. Carrera de gallos para adultos al estilo que marca nuestra tradición. En el antiguo campo de fútbol.

20.00: Degustación de jamón con pimiento verde y verbena con la orquesta Nuevo Talismán.

21.00: Tradicional cena de los gallos en el frontón, con el pollo como plato principal.Colabora a repartir la cena la Cofradía de Nuestra Señora de los Dolores.

23.30: Fuegos artificiales.

00.00: Verbena con Nuevo Talismán. Al finalizar, Discomóvil.

Domingo 19 de agosto

11.00: Concurso de ranchos Villa de Nalda.

11.15: Talleres infantiles.Campeonato de futbolín y degustación de palomitas.

14.00: Entrega de premios del concurso de ranchos.

17.00: Entierro de la cuba, amenizada por la charanga 'Los Marchosos'. La cuba la portarán los quintos entrantes, que la recibirán de los salientes.

17.30: Partidos de pelota en el frontón. Féminas, jóvenes promesas y promesas. Habrá rifas y sorteos organizados por la AsociaciónDeportiva Nalda