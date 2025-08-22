El día del deporte de Inestrillas da paso hoy al cohete festivo
Viernes, 22 de agosto 2025, 09:35
El día del deporte de Inestrillas incluyó ayer una marcha senderista, un circuito de BTT, puesto de verdura Izanoa, bingo y sesión de Dj Alfon. ... Son actos previos a las fiestas de la Natividad que comienzan hoy con el cohete, a las 18.00, pasacalles con la charanga Zierrabares, batalla de agua, novena y conciertos de La Orquestina.
Mañana habrá diana floreada, misa con coro Alegría, procesión, actividades infantiles, encierro, festival del chorizo al sarmiento y vino, disfraces y discomóvil Star. Y el domingo hinchables, jotas, baile y traca.
