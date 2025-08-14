El chupinazo abre este viernes las fiestas con varios actos hasta la noche dominical
E. P.
Jueves, 14 de agosto 2025, 08:15
El chupinazo abrirá a las 20.00 horas de mañana, viernes, las fiestas de Santa Eulalia Somera, que ofrecerán diversos actos para todas las edades ... hasta la noche del domingo.
Organizado el programa por el Ayuntamiento de Arnedillo, al que pertenece, y por la asociación cultural Los Palomares, una caramelada y disco móvil animarán el ambiente posterior al cohete, incluida degustación de choricillo al vino. Pasada la medianoche, regresará la Disco Mikel. Los vecinos iniciarán el sábado con procesión y misa a las 12.30, seguida de aperitivo. Hinchables y campeonatos desde las 18.00 horas darán vida a la tarde, con doble sesión de verbena con la Orquestina, a las 20.00 con disfraces infantiles y a las 00.30.
La paellada popular alimentará el domingo, que vivirá las finales de campeonatos por la tarde, mariachis y cierre con degustación a las 21.30.
