'Tristes tigres' triunfa en el festival ¡Cort...en! con el premio del jurado y al actor joven

Isabel Álvarez Calahorra Viernes, 19 de septiembre 2025, 23:21 Comenta Compartir

En vez de 'goyas' hubo cheques, además de alfombra roja, discursos de agradecimientos, mensajes contra el genocidio en Gaza y un momento emotivo con el homenaje al calagurritano Alberto San Emeterio. Una gran actor, que profesionalmente no se dedicó al cine y al teatro, pero que en la compañía de aficionados La Canilla se hizo tan buen intérprete como los de la gran pantalla. Con el recuerdo a este calagurritano, fallecido de manera repentina el pasado mes de mayo, arrancó anoche la gala de entrega de premios de la vigésima sexta edición del Festival '¡Cort...en!, Ciudad de Calahorra'.

La ceremonia llenó un año más el teatro Ideal, donde el cortometraje 'Tristes tigres', dirigido por Adán Pichardo, fue el triunfador con dos premios: el del Jurado, dotado con 2.000 euros, que recogió el propio director, y el de mejor actor menor de 30 años, que recayó en Alan Miranda, de 13 años.

El galardón del 'Público', dotado con 800 euros, se lo llevó la cinta 'Piruletas', del director Carlos Martínez; mientras que José Cánovas se hizo con el premio al mejor director menor de 30 años (800 euros) por '21 de octubre'. Y entre premio y premio, la actriz calagurritana y cantante María José Garrido iba amenizando la velada junto a la pianista Ángela Irisarri y Daniel Sádaba al violín.

La gala de entrega de reconocimientos comenzó con un homenaje a Alberto San Emeterio, actor fallecido de La Canilla

Por otra parte, Tristán Ulloa ('La fuerza') y Alba Flores ('Malegro de verte') fueron distinguidos como el mejor actor y la mejor actriz (400 euros). El público se quedó con las ganas de ver a ambos en el escenario, aunque los dos agradecieron el premio a través de un vídeo. Por último, el premio a la mejor actriz menor de 30 años (400 euros) lo recibió Victoria Cerrada por su actuación en el cortometraje 'Mamie', del director Pedro Tamames.