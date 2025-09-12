LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Agentes de la Policía Local de Calahorra. I.Á.

Tres detenidos por violencia de género y doméstica en Calahorra

Un hombre fue arrestado en un bar por propinar varios cabezazos a su novia y ésta, por golpearle después con un vaso de cristal

Isabel Álvarez

Isabel Álvarez

Calahorra

Viernes, 12 de septiembre 2025, 17:38

La violencia contra la mujer sigue, lamentablemente, protagonizando el parte de actuaciones de la Policía de Calahorra. Así, en su último informe, que corresponde al periodo entre el 11 y 24 de agosto, constan dos delitos de violencia de género, estando vinculado uno de ellos a otro de violencia doméstica. En este caso concreto los hechos tuvieron lugar en un bar de la ciudad, en el que una mujer fue agredida por su pareja mientras estaban de fiesta. Tras la agresión, la víctima se personó en las dependencias policiales «muy alterada, gritando y con sangre por todo el cuerpo«, recoge la Policía en el atestado. Preguntada por lo sucedido, la mujer explicó que había discutido con su novio en un pub y que éste le había »dado varios cabezazos, produciéndole heridas en la cara«, a lo que ella respondió golpeándole con »un vaso de cristal en la cabeza, haciéndole una brecha«. Además de las heridas en el rostro, la Policía detalla que la mujer presentaba »mucha sangre en la mano« como consecuencia de la rotura del vaso de cristal.

Ante estas lesiones, los agentes avisaron a los servicios sanitarios, que se personaron en las dependencias policiales y trasladaron a la mujer al Hospital de Calahorra para curarla, siendo detenida al recibir el alta médica como presunta autora de un delito de violencia doméstica.

En el segundo caso de violencia de género, fue SOS Rioja quien alertó a la Jefatura de Policía de una discusión de pareja en un domicilio, en el que la mujer manifestaba haber sido agredida físicamente por la otra parte, quien además había abandonado la vivienda. Tras realizar una búsqueda por los alrededores, los agentes localizaron al agresor y procedieron a su detención como presunto autor de un delito de violencia de género.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Ni una vida más en Alloz
  2. 2

    El Ayuntamiento de Logroño plantea un nuevo parking subterráneo en el parque de Cascajos
  3. 3 Estos son los 764 viticultores que recibirán ayudas para compensar las pérdidas
  4. 4 Un incendio agrario afecta a una finca en Alfaro
  5. 5 La Reina inaugura el curso escolar en Rincón de Soto
  6. 6 Identificado un conductor que hizo un peligroso adelantamiento en la N%u2011232 y fue publicado en TikTok
  7. 7

    El tratamiento para crecer de un menor enfrenta a su familia con Salud en los tribunales
  8. 8 Una furgoneta atropella a dos personas en General Urrutia
  9. 9

    De Zarzuela a las aulas riojanas
  10. 10 ANPE avisa de que quedan 50 plazas de profesores sin cubrir en La Rioja con el curso ya empezado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Tres detenidos por violencia de género y doméstica en Calahorra

Tres detenidos por violencia de género y doméstica en Calahorra