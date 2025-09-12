Tres detenidos por violencia de género y doméstica en Calahorra Un hombre fue arrestado en un bar por propinar varios cabezazos a su novia y ésta, por golpearle después con un vaso de cristal

La violencia contra la mujer sigue, lamentablemente, protagonizando el parte de actuaciones de la Policía de Calahorra. Así, en su último informe, que corresponde al periodo entre el 11 y 24 de agosto, constan dos delitos de violencia de género, estando vinculado uno de ellos a otro de violencia doméstica. En este caso concreto los hechos tuvieron lugar en un bar de la ciudad, en el que una mujer fue agredida por su pareja mientras estaban de fiesta. Tras la agresión, la víctima se personó en las dependencias policiales «muy alterada, gritando y con sangre por todo el cuerpo«, recoge la Policía en el atestado. Preguntada por lo sucedido, la mujer explicó que había discutido con su novio en un pub y que éste le había »dado varios cabezazos, produciéndole heridas en la cara«, a lo que ella respondió golpeándole con »un vaso de cristal en la cabeza, haciéndole una brecha«. Además de las heridas en el rostro, la Policía detalla que la mujer presentaba »mucha sangre en la mano« como consecuencia de la rotura del vaso de cristal.

Ante estas lesiones, los agentes avisaron a los servicios sanitarios, que se personaron en las dependencias policiales y trasladaron a la mujer al Hospital de Calahorra para curarla, siendo detenida al recibir el alta médica como presunta autora de un delito de violencia doméstica.

En el segundo caso de violencia de género, fue SOS Rioja quien alertó a la Jefatura de Policía de una discusión de pareja en un domicilio, en el que la mujer manifestaba haber sido agredida físicamente por la otra parte, quien además había abandonado la vivienda. Tras realizar una búsqueda por los alrededores, los agentes localizaron al agresor y procedieron a su detención como presunto autor de un delito de violencia de género.

