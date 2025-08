Vanesa Pérez, de 22 años y con estudios en Acondicionamiento Físico, y Manuel Garrido, de 24 años y estudiante de Ingeniería Eléctrica en Zaragoza, serán ... proclamados el próximo 16 de agosto reina y rey de las fiestas de Calahorra. Peñistas por convicción, ambos aportan su granito de arena al desarrollo de las celebraciones. Vanesa lo hace a través de la peña El Hambre y la comparsa de gigantes y cabezudos, y Manuel, desde la Philips, donde elabora el zurracapote junto a su padre.

– Hace algo más de una semana os elegían rey y reina de las fiestas de Calahorra, así que imagino que estos últimos días se habrán llenado de muestras de cariño.

– (Manuel) Mi familia igual está hasta más contenta que yo. Y mis amigos, la peña.., también.

– (Vanesa) Obviamente, en mi casa están muy contentos. Además, mi hermana fue el año pasado reina de la peña Riojana, así que decimos que tenemos a la 'realeza' en mi casa (bromea). Y como formo parte de la comparsa de gigantes y del Grupo Paso Viviente, desde ambas asociaciones han subido (a redes sociales) publicaciones dándome la enhorabuena. Creo que tanto yo como Manu estamos recibiendo mucho cariño.

– ¿Por qué la peña Philips o la peña El Hambre en vuestra vida?

– (Manuel) Soy de la Philips desde que nací. Nací un 1 de mayo y el día 2 mi padre –conocido como 'el Chispas' y encargado de elaborar el zurracapote de la peña– llamó a quienes estaban en la junta directiva en ese momento para inscribirme. Como mi padre ha sido muy peñista, casi siempre he ido con él a la ofrenda floral, a la procesión y a los actos de la peña. No sé vivir las fiestas si no es con la Philips.

–(Vanesa) En mi caso mis padres no son peñistas, pero mis tíos y mi prima sí. Cuando era pequeña estaba mucho con mi prima y en fiestas iba con ella a la peña. Como es pequeña es muy familiar. Por eso, aunque yo no fuese peñista, siempre me he sentido parte de ella. Cuando ya fui más mayor les dije a mis padres que quería ser de la peña y en 2016 me apunté. Desde ese momento siempre he tenido ese sentimiento peñista de colaborar sin recibir nada a cambio. Ha habido veces que he llegado a casa a las ocho de la mañana de ayudar a limpiar el cuarto de la noche, me he duchado y me he vuelto a marchar porque me tocaba estar en las dianas. Es un no parar, pero me planifico para poder también descansar, porque sino al quinto día ya no puedes.

– ¿ Qué hace especial a las fiestas de Calahorra?

– (Manuel) Lo más importante es que hay actos para todas las edades. Y gracias a las peñas hay muchísimas degustaciones y concursos, que animan las fiestas. Cuando invito a fiestas a algún amigo de Zaragoza, les sorprende el poco dinero que te gastas. Porque entre el zurracapote de las peñas y las degustaciones, puedes beber y comer sin gastarte apenas nada.

– (Vanesa). Lo mejor de las fiestas son las peñas.

– Manuel, el secreto del zurracapote de la Philips está además en su casa, al ser su padre quien lo elabora desde hace muchísimos años.

– Llevo haciendo el zurracapote con mi padre desde los tres años. El año pasado ya estuve de jurado en el concurso de la peña de zurracapote por cuadrillas y este año también lo voy a estar, pero como rey de la peña.

– Una de las tradiciones que ha aprendido Vanesa es la de los gigantes.

–Desde que era pequeña me han gustado los gigantes. Tengo hasta fotos de bebé con ellos. Empecé con los cabezudos y ahora con los gigantes hago pasacalles. Aunque este año no va a poder ser.

– Decía hace tiempo la alcaldesa de Calahorra, Mónica Arceiz, en una entrevista en este periódico que todos los calagurritanos deberían ser miembros de una peña.

– (Manuel) Estoy totalmente de acuerdo. Para sostener un peña tiene que haber gente que aporte, no sólo económicamente, sino también con su trabajo.

– (Vanesa). Pienso igual. El sentimiento de pertenecer a una peña está muy bien. En la mía, como es pequeña, si tienes una idea te dicen que adelante mientras te encargues de los preparativos.